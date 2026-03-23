Acuerdo mundial de telegrafía. Año 1865

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No es la primera vez que nos centramos en la telegrafía. Ya en otra ocasión lo hicimos en este Diario de León hablando, entonces, de un periodo tan turbulento de nuestra historia como fue el primer tercio del siglo XX (La telegrafía en la provincia. Año 1929. Tribuna de 18 de junio de 2024). Los inventos se suceden a tal ritmo que se superponen unos a otros y más en el mundo de las telecomunicaciones, por ello, hoy nos resulta muy familiar oír hablar de internet, correo electrónico, inteligencia artificial, metaverso (en menor escala)... de tal forma que... no sabemos dónde terminaremos. Tal situación nos invita e incita a la vez, a volver al mismo tema pero a épocas más ancestrales porque los que nos dedicamos a conocer el pasado sabemos, con total certeza, que lo que hicimos y vivimos ayer, es historia para hoy y más para mañana. El ferrocarril, la máquina de vapor y la telegrafía, constituyen los tres inventos principales del siglo XIX aunque hundan sus raíces en centurias anteriores. Su extensión por todo el Planeta obligó a establecer acuerdos internacionales para su correcto funcionamiento.

La Unión Telegráfica Internacional (actual UIT) nace en París el 17 de mayo de 1865. Su nacimiento se conmemora anualmente. En esta ciudad se constituyó la primera organización internacional con un carácter moderno. Los precedentes hay que buscarlos en el periodo que transcurre entre 1853-58 como consecuencia de los Convenios de Bruselas y Berna. Son años en que gobierna Napoleón III, casado con la española Eugenia de Montijo, gran protector del progreso científico y reformador de París con la ayuda del Barón Haussmann, quien estableció una red de alcantarillado que, posteriormente, se utilizaría para tender cables telegráficos. El emperador también protegió a Giovanni Caselli constructor de estaciones telegráficas en Francia. El alma de la I Conferencia Telegráfica fue el diplomático francés, Eduardo Drouyn de Lhuys (1805-1881), quien, siendo Ministro de Asuntos Exteriores de su nación, consiguió la asistencia a la reunión de veinte paises entre ellos España. La no presencia de Inglaterra, se debió a que en tierras anglosajonas las redes eran de propiedad privada, al contrario de lo que sucedía con el resto de las naciones asistentes que eran estatales. A pesar de ello aceptó todos los principios tratados en la Conferencia de 1865. Entre los objetivos propuestos y aprobados estuvieron: unificación de los reglamentos telegráficos de los paises presentes que eran distintos unos de otros; introducción de un sistema de tarifas uniformes entre las naciones con lo cual se reducía considerablemente el precio de los telegramas; se acordó una unidad monetaria común a todos ellos: el franco francés, para lo cual se elaboró una tabla con la conversión de unidades monetarias; etc.; sin embargo, uno de los aspectos más relevantes fue la adopción del código Morse y sus instrumentos. Los acuerdos tomados entraron en vigor el 1 de enero de 1866, celebrándose la segunda Conferencia Internacional tres años después en Viena. En abril de 2015 tuvo lugar en París el 150 aniversario de la UIT que hoy día constituye una organización especializada de la ONU para las tecnologías digitales que se halla integrada por más de 190 miembros y organizaciones empresariales y universitarias; a pesar de ello, se calcula que alrededor de 2200 millones de personas, sobre todo pertenecientes a naciones escasamente industrializadas y con una economía en la que predomina el sector primario, están todavía sin conexión. Su sede se halla en Ginebra (Suiza) y cada vez tiene más importancia porque la tecnología constituye la columna vertebral de la sociedad como vemos a través de los dispositivos de las redes (teléfonos móviles, correos electrónicos, consulta de previsiones meteorológicas, etc.). Su transcendencia en la actualidad es tan grande que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la visita que hizo el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 12 de Junio de 2024, a la reunión que el Consejo de la U.I.T. celebró en esa fecha. Dos objetivos básicos para el trienio 2024-27 son: la conectividad universal y la transformación digital sostenible, con lo cual se observa en seguida como, desde aquella fecha decimonónica, la institución no ha cesado un solo momento en fomentar la cooperación internacional en el campo de las telecomunicaciones. Hoy, que se celebran continuamente congresos, conferencias, etc. sobre este medio de comunicación y las conversaciones de las personas giran en un alto porcentaje sobre él, parece innecesario que aportemos escritos, no obstante señalamos: Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU);

Conectando al mundo y más allá; París. 1865. El nacimiento de la Unión; etc.