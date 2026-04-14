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Hoy, usar un término ancestral, prostitución, palabra que se refiere al oficio más antiguo del mundo, y aplicarlo a la política parece vejatorio e insultante. Los prostíbulos ya sabemos que eran y qué son. En Roma, se empezaron a llamar fornicios, palabra romana de la que proviene el término fornicación. En Roma, los burdeles estaban en el barrio de la Subura. En Pompeya, se llamaban lupanares, nombre que se refería a ciertas decoraciones eróticas y posturas sexuales de las lobas o meretrices que, hoy día, se pueden visitar y cuya señal es un gran falo en la fachada, anunciando que allí había una casa de fornicio. En España, como en Europa o en el mundo se conocen bajo el eufemismo de clubs, vulgarmente putiferios, salvo en Ámsterdam, Barrio Rojo. Tengan una denominación u otra el resultado es lugares para satisfacer los instintos sexuales de ellos y de ellas.

La política actual está salpicada continuamente de términos despectivos. De acusaciones eróticas. De visitas a saunas y lupanares. Del acompañamiento de meretrices, para satisfacer los deseos morbosos de los políticos después de sus jornadas de «intenso trabajo». Por desgracia, la mercancía que se vende o se compra, muchas veces, son mujeres engañadas o necesitadas a las que se promete el oro y el moro, entre otros, puestos de trabajo para, a cambio, satisfacer liviandades braguetiles de muchos políticos. Sí, compramos la carne para satisfacer los instintos sexuales de los políticos y compramos y prostituimos el honor de los ciudadanos. Sí, compramos y prostituimos lo que sea necesario para satisfacer las vanidades del poder. En España, hoy, ayer, el poder se compra. Hoy y ayer falsificamos la realidad para alcanzar el poder. Estamos ante la prostitución política. España, lo que queda de España, poco, ya que una gran parte se ha prostituido por satisfacer los deseos inmorales de un presidente. España es un lupanar inmundo por el que pululan toda clase de pelanduscas, dispuestas a ser cazadas para el gozo y disfrute de políticos sin escrúpulos, sin pudor, sin moral, sin ética, vendiendo al estado por satisfacer sus más bajos instintos. La prostitución del poder por parte de los políticos y responsables de cargos públicos corruptos es más perversa que la prostitución normal, porque estos corruptos, además de prostituir el sentido y razón de ser del poder, no pagan para que se les ceda el poder, sino que se hacen pagar, cobrándole al pueblo sueldos a veces suntuosos para sí, sus secretarias y funcionarios prebendarios. Es como si en la prostitución sexual, además de abusar de la pareja a la que se la está prostituyendo, encima se le hiciera pagar por haber sido abusada y explotada. La prostitución del poder público es contagiosa y se desliza poco a poco a funcionarios que detentan cargos públicos en instituciones del Estado. Empresas del Estado, creadas para resolver problemas y contribuir con servicios públicos al desarrollo de la Nación, se han convertido, en muchos casos, en prostíbulos donde se incuba la prostitución del poder. En vez de cumplir con sus objetivos, se prostituyen, dedicando sus recursos a convertir tales instituciones y empresas en instancias de empleo para colocar a amigos, parientes, socios partidarios, operadores políticos y hasta amantes. En España están apareciendo, un día sí y otro también, infinidad de casos de corrupción prostituida cuyo cliente es el Estado que paga por ejercer el oficio más antiguo del mundo. La prostitución política existió con todos los gobiernos. Con el actual, parece que se inicia con aquel Tito Berni, caso Mediador. Lo que empezó como una corruptela local de una empresa de quesos fue escalando: mascarillas, sobornos a políticos, prostitutas, cocaína, tráfico de influencias. Hay otras clases de prostitución que es pagar a organizaciones políticas para ostentar el poder. Ábalos confirma que existió la reunión del caserío entre Sánchez, Cerdán y Otegui para negociar la moción de censura. ¿Quién es aquí la puta y quien es el que paga por los servicios? Que los lectores lo averigüen. ¿Quién es la puta, la meretriz y el chulo que ha cobrado por comprar a los independentistas catalanes para apoyar una moción de censura y poder ostentar el poder y quien ha pagado por tantos servicios? ¿Quién ha pagado las estancias en el parador de Teruel de Ábalos y Cía. con meretrices de compañía para satisfacer sus instintos libidinosos donde parece también se encontraba la ya exministra y portavoz del Gobierno Pilar Alegría, que no entendemos qué hacía allí? Que los lectores juzguen. No voy a relacionar todos los casos de prostitución corrupta que son interminables: Los ERES andaluces, Los Ábalos, Cerdán, Koldo, Leire, Salazar, Antxon, el mencionado Tito Berni, caso Begoña Gómez, caso de Miguel, País Vasco, caso Tomé, presidente Diputación de Lugo, rescate de Plus Ultra, Air Europa, caso hermanísimo, caso Gallardo, allá por Extremadura, Toni, el alcalde de Almussafes…. y a Zapatero ¿dónde lo incluimos? Ya amanecerá el día. Cuantos millones de euros han sido saqueados al estado para satisfacer las veleidades eróticas y libidinosas de muchos políticos y también políticas que con sus marrullerías se ha descubierto querer comprar voluntades para defender el poder o no esclarecer los hechos como es el caso de la fontanera del PSOE, una tal Leire Díez, menuda pajarraca, moviendo ficha en la oscuridad. ¿Qué ocurrió con el voto por correo de las elecciones de 2023? Habrá que aclararlo. Un caso más de prostitución. No olvidemos que en las elecciones de Febrero de 1936 se falsificaron los votos y se robó a la derecha el poder. Esto sí fue prostitución y los chulos fueron los políticos comunistas y socialistas, integrados en el Frente Popular, y la puta, la CEDA, que prestó el servicio y no cobró. ¿Quién ha pagado y están pagando toda la corrupción solo y exclusivamente por mantener a un psicópata en el poder? Los paganinis son: Los Ministerios, municipios, empresas administradas por el Estado, han prostituido su misión y gestión, convirtiéndose en oficinas de empleo para pagar favores y contar con votos cautivos. Cómo los españoles somos tan idiotas que estamos en manos de chulos a quienes pagamos con nuestros impuestos para satisfacer la debilidad de una parte de la carne que se encuentra protegida por lo que se llama bragueta ¿somos conscientes los votantes de que estamos cooperando a fomentar la prostitución y a pagar a los proxenetas o chulos? De ser así ¿qué apodo tendremos los votantes? Que los mismos lo consignen. Decía George Orwell. Un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice.