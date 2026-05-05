Endometriosis en León: La realidad asistencial frente a la defensa institucional

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Tras leer la Tribuna de opinión publicada por el jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de León, las cinco pacientes que compartimos nuestro testimonio recientemente nos vemos en la necesidad de puntualizar ciertos aspectos. No lo hacemos por ánimo de confrontación, sino por la responsabilidad que sentimos hacia las miles de leonesas que conviven con esta enfermedad.

El Dr. Fernández Corona defiende la labor del servicio y de la especialista actual. Queremos aclarar que nuestra denuncia no es un ataque personal, sino la exposición de una falla sistémica. Nos preocupa que la respuesta institucional sea una defensa de protocolos que, en nuestra experiencia real, han derivado en años de retraso diagnóstico y una atención que sentimos profundamente insuficiente. La visibilidad de la que habla el doctor no es efectiva si el dolor se sigue minimizando en consulta o si las soluciones se reducen a tratamientos hormonales estándar. Estos no solo son incapaces de impedir la progresión de la enfermedad en órganos vitales, sino que nos dejan desamparadas ante una falta absoluta de alternativas más avanzadas que sí existen en la medicina actual. Si la atención en León es la adecuada, ¿cómo explica el Dr. Fernández Corona que tantas pacientes nos veamos obligadas a buscar ayuda en la sanidad privada o en hospitales de otras comunidades para ser escuchadas, recibir tratamientos de última generación o ser operadas con éxito de lesiones complejas? Muchas nos vemos relegadas a tratamientos que no se ajustan a la complejidad de nuestros casos específicos. Queremos ser claras: en el Hospital de León no existe una Unidad Multidisciplinar de Endometriosis. Una unidad de referencia no es una consulta aislada con una ginecóloga. Requiere un equipo coordinado y presencial de cirujanos digestivos, urólogos, especialistas en la Unidad del Dolor, fisioterapeutas de suelo pélvico, psicólogos y radiólogos expertos en diagnóstico por imagen en endometriosis. Pero, sobre todo, requiere que las pacientes podamos acceder a estos especialistas de forma ágil y efectiva cuando nuestra situación clínica lo requiera, sin las barreras burocráticas y el desconocimiento que hoy nos bloquean el paso. El editorial de este periódico fue certero y valiente al expresar la realidad a la que nos enfrentamos: faltan recursos, falta investigación y falta formación. No pedimos una «defensa corporativa», pedimos autocrítica y soluciones. El Hospital de León no debe conformarse con lo que tiene, sino trabajar para que ninguna niña o mujer leonesa tenga que esperar décadas para un diagnóstico y, una vez obtenido, reciba la atención integral que su salud merece. Vivir con dolor no es normal. La falta de recursos e inversión tampoco debería serlo.