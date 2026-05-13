Psicoanálisis y análisis matemático

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Pappus, matemático griego de finales siglo III-principios del IV, en su Libro VII, de la Colección Matemática, dedicado a su hijo Hermodoro: «… Siguiendo el camino del análisis y de la síntesis, esta materia ha sido tratada por tres hombres: Euclides, Arquímedes, y Aristeo el Viejo. El análisis es el camino que parte de las cuestión que se busca, suponiendo conocida, para llegar, por medio de las consecuencias que se deduzcan, a la síntesis de lo que se dio por conocido».

Sigo la adaptación libre del texto original de George Pólya: La heurística, (arte de resolver problemas), enseña los métodos de análisis y síntesis. En análisis, partiendo de lo que es requerido, lo consideramos como admitido, sacamos las consecuencias, después las consecuencias de dichas consecuencias, hasta llegar a un punto que podamos utilizar como punto de partida para una síntesis. Buscamos de qué antecedente se podría deducir el resultado deseado, después buscamos el antecedente de este antecedente, hasta llegar a una cosa admitida como cierta. Dicho proceso lo llamamos análisis, solución hacia atrás, o razonamiento regresivo. En la síntesis partimos del último punto alcanzado en el análisis, y volviendo sobre nuestros pasos llegamos a lo que se nos pedia. A este proceso lo llamamos síntesis, razonamiento progresivo. Naturalmente, el análisis precede a la síntesis. El Psicoanálisis constituye así mismo un razonamiento regresivo, dado un síntoma, buscamos su antecedente, del cual hay que buscar su antecedente, y después el antecedente de este antecedente, hasta llegar al punto que ha originado estos antecedentes, este punto se llama Complejo de Edipo, en los casos de las neurosis y fijación al pecho materno en el caso de las psicosis y esquizofrenias. S. Freud, padre de la ciencia del inconsciente, utiliza la arqueología para formular una analogía con la exploración de la mente humana, el arqueólogo excava y excava, en el sentido G. Pólya: «Cómo plantear y resolver problemas» arqueológicos, hasta llegar a lo que se buscaba, el tesoro sepultado y tan deseado, que tras su limpieza, resplandece. Aparición de Resistencias: Cuando Isaac Newton, descubrió el fenómeno de la dispersión de la luz, al atravesar un prisma óptico, y descomponer la luz blanca en sus distintos colores (espectro), el poeta Keats, temía que este conocimiento pudiera interferir en el goce estético de la contemplación del arco iris. Por último, quisiera hacer mención al dicho que en más de una ocasión hemos oído: «L’exception confirme la règle». «La excepción confirma la regla». Este dicho no es más que una especie de broma. Hablando en serio diremos que, al contrario, una sola excepción basta para refutar irrevocablemente lo que pretende ser una regla o una afirmación de carácter general y lo llamamos contra-ejemplo.