Mythos no es el monstruo

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La inteligencia artificial no se ha vuelto peligrosa. Se ha vuelto estratégica. Y eso lo cambia todo. La retirada parcial de Claude Mythos Preview se ha contado como si fuera una película de terror: un modelo «demasiado peligroso», la IA al borde del descontrol y una resurrección del viejo miedo a las máquinas. Pero Mythos no da miedo por lo que es. Da miedo por quién puede usarlo.

Porque el verdadero descubrimiento no es tecnológico. Lo que hemos descubierto es que la seguridad digital del planeta depende ya de herramientas que solo controlan un puñado de empresas privadas. Ni siquiera los gobiernos. Mythos ha demostrado algo inquietante: puede encontrar vulnerabilidades críticas en Linux, desenterrar fallos olvidados en OpenBSD y ejecutar en segundos análisis que antes requerían equipos enteros de expertos. No es magia. Es escala. Y la escala acaba convirtiéndose siempre en poder. Anthropic ha decidido limitar su acceso público. Y no es por altruismo. Ni porque crean que van a despertar a Skynet. Sino porque saben perfectamente lo que significa poner a disposición de todos una máquina capaz de encontrar miles de zero-days en infraestructuras críticas: electricidad, bancos, telecomunicaciones, hospitales o defensa. Todo aquello que mantiene encendida una sociedad moderna sin que nadie piense en ello… hasta que deja de funcionar. Las costuras invisibles del mundo moderno. Y entonces aparece la verdadera pregunta: ¿quién controla la herramienta que puede auditarlo todo? Porque esa respuesta no está en Bruselas, ni en la ONU, ni en ningún parlamento. Está en consejos de administración. Mientras tanto, el debate público sigue atrapado en el relato infantil de siempre: China como amenaza, Estados Unidos como garante y Europa como autoridad moral. Pero la diferencia entre Washington y Pekín no es ética. Es industrial. Estados Unidos controla los chips. Controla el cómputo. Controla los modelos. Controla las empresas. China intenta alcanzarlo. Europa redacta reglamentos. El AI Act europeo intenta ordenar un mundo que ya no pertenece a quienes legislan sobre él. Y Europa lo hace sin chips propios, sin infraestructura masiva, sin modelos de frontera y sin autonomía real. Empieza a parecerse a esos viejos imperios que seguían imprimiendo normas mientras perdían sus territorios. Y España ni siquiera está en la mesa. Seguimos creyendo que una estrategia industrial consiste en repartir subvenciones, inaugurar hubs y pronunciar discursos llenos de palabras como «ecosistema», «digitalización» e «innovación responsable». Mientras tanto, las grandes tecnológicas estadounidenses negocian directamente con bancos, fondos de inversión, gobiernos y sistemas críticos. Sin intermediarios. Como potencias soberanas. Anthropic acaba de asociarse con Blackstone, Goldman Sachs y Hellman & Friedman para integrar sus modelos en operaciones críticas de empresas de medio mundo. El conocimiento del planeta empieza a privatizarse. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo. No estamos viendo nacer máquinas conscientes. Estamos viendo nacer una aristocracia tecnológica con capacidad para decidir qué herramientas existen, quién puede usarlas, qué vulnerabilidades se conocen y qué Estados dependen de ellas para sobrevivir. Mythos no es un monstruo. Es el reflejo de un mundo donde los gobiernos empiezan a perder el monopolio del poder estratégico frente a corporaciones que nadie ha elegido y que nadie sabe realmente cómo limitar. La IA no va a sustituir a la política. Va a humillarla. Mientras las democracias occidentales siguen reaccionando como departamentos de comunicación. Porque el verdadero riesgo no es que la IA piense sola. El verdadero riesgo es que el futuro del mundo empiece a decidirse en lugares donde los ciudadanos ya no pueden entrar.