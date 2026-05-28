Reflexión sobre las colonias felinas en el medio rural

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Tras leer el artículo publicado recientemente en Diario de León, sobre la problemática de las colonias felinas y las declaraciones de la asociación Huellitas del Esla respecto al papel de los pequeños ayuntamientos, quiero aportar una reflexión personal sobre el asunto como alcalde de un pequeño municipio rural. Creo sinceramente que esta problemática merece un análisis más amplio y más cercano a la realidad de nuestros pueblos. Nadie discute la necesidad de proteger a los animales, ni la importancia de evitar situaciones de abandono o maltrato. Pero también es necesario comprender que la aplicación de la actual normativa en el medio rural presenta enormes dificultades prácticas, económicas y sociales que muchas veces no se explican suficientemente.

En nuestros pueblos, los gatos han convivido históricamente con las familias, las huertas, los corrales y las viviendas como parte natural de la vida rural, cumpliendo además funciones tradicionales de control de roedores. Sin embargo, la legislación actual establece obligaciones muy estrictas respecto a la tenencia de gatos domésticos, prohibiendo en la práctica que puedan deambular libremente por la vía pública.

La realidad es que hoy prácticamente ningún propietario rural cumple de forma estricta esas obligaciones, no por mala voluntad, sino porque la costumbre tradicional en los pueblos ha sido completamente distinta durante generaciones. Cuando varios gatos acaban agrupándose alrededor de zonas donde algún vecino les da alimento, automáticamente pasan a considerarse colonias felinas, trasladándose entonces toda la responsabilidad a ayuntamientos muy pequeños que, en la mayoría de los casos, carecen completamente de medios técnicos, veterinarios y económicos para afrontar una gestión integral como exige la ley.

Los alcaldes de pequeños municipios somos conscientes del problema, pero también convivimos diariamente con otras muchas necesidades prioritarias relacionadas con la despoblación, el envejecimiento, la falta de servicios básicos o la atención a nuestros vecinos. Además, quiero expresar una profunda preocupación por el incremento de disputas y enfrentamientos vecinales que esta situación está generando en muchos pueblos. En una localidad, puedo decir que ya hemos vivido dos situaciones muy desagradables entre vecinos que toda la vida que se habían llevado como familia.

En municipios cada vez más pequeños y envejecidos, alterar la convivencia entre los pocos vecinos que permanecen en ellos resulta especialmente doloroso e innecesario. Durante los meses de verano, esta problemática suele intensificarse y, en ocasiones, se hace verdaderamente difícil de gestionar.

Por eso, considero que quizá sería positivo abrir un debate más amplio y constructivo, donde además de exigir responsabilidades a los ayuntamientos, también se reflexione sobre soluciones realistas y adaptadas al medio rural. Tal vez el camino deba pasar por una mayor colaboración entre asociaciones, administraciones, vecinos, veterinarios, medios de comunicación y ayuntamientos, buscando fórmulas de convivencia y apoyo mutuo que permitan afrontar este problema desde el sentido común y no desde la confrontación.

Agradezco la atención y el interés del Diario de León por abordar cuestiones que afectan directamente a la vida diaria de nuestros pueblos.