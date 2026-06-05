Koldo y las visitadoras

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De joven disfruté mucho leyendo Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. El protagonista de la novela es un capitán del ejército peruano, Pantaleón Pantoja, al que encargan crear un servicio para atender las necesidades sexuales de la tropa en la región amazónica de Iquitos, pues sus reiteradas incontinencias estaban provocando malestar entre la población civil, especialmente la femenina.

Es así como el capitán Pantoja crea el «Servicio de Visitadoras para Guarniciones, Puestos de Frontera y Afines» (SVGPFA), recluta meretrices y organiza la logística para transportarlas en barco por toda la Amazonia, poniendo tal empeño en el asunto que el suyo se convierte en el comando más eficiente de todo el Ejército peruano.

Es muy probable que el exministro y exsecretario general del PSOE, José Luis Ábalos, buen conocedor del Perú y de Hispanoamérica en general, donde todavía le llaman «comandante», haya leído esta novela y que le haya servido de inspiración para el servicio que, ya en nuestro país, pergeñó su subordinado Koldo, antiguo portero de puticlub, aunque en este caso para goce personal del propio ministro y quizás de algún allegado.

Por lo que vamos conociendo, el servicio de Koldo fue capaz de mover, por todo el territorio nacional, e incluso en pleno confinamiento, furgonetas cargadas de presuntas meretrices, en perfecta sincronía con los viajes de su jefe. Y no sólo eso, ya que también se encargó de financiar el mantenimiento de las señoritas en coordinación con organismos y empresas tan dispares como la rural Tragsa, la tecnológica Ineco o las filiales de Renfe y Adif, sin olvidar la utilización de la red hotelera pública de Paradores, hasta el punto de colocar a Teruel, a través de su parador, definitivamente en el mapa.

Emulando a Pantaleón Pantoja, Koldo García Izaguirre logró convertir su servicio en uno de los más eficientes, si no el más, de todo el Estado español.

Al igual, también, que en Pantaleón y las visitadoras los beneficios de la prestación de estos servicios son evidentes. Volviendo a la literatura, nos decía Timothy D. Walker en Enseñar como en Finlandia que «para que nuestros alumnos sean felices, los profesores tenemos que ser previamente felices». Pues bien, al igual que las visitadoras del capitán Pantoja permitían a la tropa andar más relajada y prevenía incidentes, la estructura de Koldo sofocaba esa crispación tan habitual en el mundo político, para mayor disfrute, no sólo de los gobernantes, sino también de los sufridos administrados.

En el momento en que un ministro presume de follar más que un conejo (por la cantidad), o incluso que Brad Pitt (por la calidad), ese subidón de adrenalina, a buen seguro, le hace ponerse manos a la obra y dejar niquelada la red ferroviaria. No como el actual, Óscar Puente, que gasta sus energías en responder, entre otros, a Vito Quiles en las redes sociales, como si de un adolescente se tratase. ¡Y así nos va!

Probablemente, en una empresa privada, Koldo hubiese escalado en el organigrama a base de demostrar su valía, pero, tanto en el caso del capitán Pantoja como en el que nos ocupa, nos encontramos ante las inercias de la administración pública, donde no se permite a nadie trabajar ni destacar demasiado. Tanto en un caso como en otro acabó por aparecer lo que los anglosajones llaman el «tall poppy syndrome». Cuando alguien destaca por encima del grupo genera hostilidad en vez de reconocimiento y debe ser penalizado.

En su infatigable procura de la excelencia y de la eficiencia, Koldo se saltó los farragosos procedimientos administrativos y hoy paga por ello en prisión. Quizás Santiago Segura debiera hacer otra película que llevase por título «Koldo presidente».