Cuentas para un rosario de fábula

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Modesto Medina Bravo fue inspector de enseñanza primaria allá por los años 20 del pasado siglo. En 1927 publicó su librito Tierra leonesa. En el capítulo dedicado a Cabrera comienza diciendo que su severo apartamiento de las zonas limítrofes es «la causa de que alrededor de este país se haya tejido una fábula». Utiliza el término sin más precisiones, y por tanto nos quedamos sin saber los detalles que pudieran integrar un término tan vago, equivalente a leyenda o rumor impreciso y oscuro. Cuando Medina publicó su opúsculo, había tres libros sobre Cabrera que muy bien pudo haber leído: Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de León, de Elías López, Entre brumas, novela de José Aragón Escacena y La Cabrera, monografía de Verardo García Rey. Los tres incluyen un asunto perfectamente «fabuloso», las ceibas o rituales emparejamientos de La Baña, que D. Verardo tilda por cierto expresamente de leyenda.

Otros autores se fueron después subiendo al carro de la fábula, así, entre los de mayor fuste, Caro Baroja, Álvarez de Miranda y Casas Gaspar. Este se lleva la palma. Las cita en su libro Costumbres españolas, pero añade una foto aparecida en la revista Crónica en 1934, que muestra a dos mozas de La Baña, con este pie: «Mocitas de La Baña aguardando el rapto anual, «las ceibas», que las inicia al amor». Ahora bien, diferencias notables, contradicciones clamorosas y dislates como este del rapto se interponen insuperables en el camino de la credibilidad. Importa notar en fin que Aragón Escacena, único que vivió en Cabrera, menciona las tales ceibas solo para negarlas, confirmando su carácter de trola, por mucho lustre antropológico que tengan o aparenten. Pero ya iniciado, el fabuloso rosario siguió sumando cuentas. Cincuenta años después de Medina Bravo, otro inspector anduvo por Cabrera. Se llamaba Antonio Justel y publicó sus notas en el boletín de la inspección de enseñanza primaria. Dice a propósito de la iglesia de La Baña: «llama la atención por su airosa cúpula rematada en linterna. Linterna que tiene su curiosa anécdota, ya que fue construida no por motivos estéticos o arqueológicos (¡sic!, se supone que por arquitectónicos), sino como medida de higiene para dar salida a los malos olores que se producían cuando los fieles ocupaban el templo». La observación es tan estrafalaria que se comenta por si sola. Entre otras perlas de este estilo, mencionaré la más vistosa, ligada a Castrohinojo. La escuelita del pueblo estaba en una casa por debajo del camino a un lado del cual sobresale una roca. El inspector visitante la vio y recibió el flechazo. Escribió en el boletín: «Como recuerdo de viejas supersticiones y cultos paganos, queda el testimonio de la llamada «piedra del extremadero», tosco peñasco que se halla en una calle del pueblo (…) fue usada en la práctica de ritos de la fecundidad, y en ella frotaban el vientre las mujeres estériles, en la creencia de que por este procedimiento conseguirían descendencia». A partir de él, la roca aparece ya mencionada en escritos varios como «piedra de la fecundidad». La realidad es sin embargo que antes de él nadie en el pueblo supo nunca nada de tales esotéricas virtudes. Justel tomó sin duda su invento del libro antes citado de Enrique Casas, donde afirma: «En la montaña tarraconense existe una peña, desgastada y pulimentada por el uso, en la que restriegan su vientre las mujeres del país para ser fecundas». Tamaña imprecisión, impropia de un erudito, daña sin remedio su credibilidad. El rosario seguía triunfal su marcha. En 1977 Ramiro Pinilla publicó una novela sobre Antonio Bayo, un hombre de La Baña, apodado Ruso desde bien joven a causa de sus fechorías. Pinilla lo cambió por Rojo, de clara intención política, con la excusa peregrina de que una mujer presente en el parto había exclamado: «¡Es rojo como un rayo!». Treinta años después la novela fue reeditada con el título modificado con el apodo verdadero, porque la misma mujer que había visto su pelo «rojo como un rayo», lo ve ahora «rubio como un ruso». Si entonces ya era difícil aceptar la excusa del color del rayo, ahora resulta inconcebible: ahí es nada, una mujerina de La Baña, capaz de declarar en 1929 nada menos que la rubicundez de los rusos. Pero hay más. Aseguraba Pinilla en el prólogo de la reedición que en una visita del gobernador civil a La Baña por los años 40 unos vecinos pusieron brazadas de heno (pongamos nosotros el sintagma aquí apropiado: «mañizos de yerba») ante el morro de los coches, confundidos con animales. Pues bien, esta misma broma la he oído yo referida a Odollo, Oencia, Fornela y zona de Riaño. Por lo demás, la primera vez que un gobernador civil llegó a La Baña fue el 19 de abril de 1966 para inaugurar, junto al obispo D. Marcelo, justamente el tramo final de la carretera Truchas-La Baña; se llamaba Luis Ameijide, lucense. Naturalmente, y al igual que las ceibas, es una trola risible y harapienta. Y volvamos a Medina. Su frase sobre la fábula prosigue, matizando que, «si puede referirse a la Cabrera de hace cincuenta años, no corresponde en modo alguno a la actual». Así que, según él, pudo llegar hasta finales del XIX, pero en 1927 ya no existía. Se equivocó, evidentemente. Ese rumor de fábula o leyenda, surgido del fondo de los siglos, continuó, como prueba este puñadito de cuentas que antes y después de él se fueron añadiendo a un rosario sin duda fabuloso.