¿Un nuevo cisma en la Iglesia?

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El Vaticano amenaza con la excomunión de los líderes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) por el «acto cismático» de ordenar obispos. La firme advertencia proviene de un comunicado del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 13 de mayo, ante la decisión de la Fraternidad de ordenar nuevos obispos. Refiriéndose a la FSSPX, dijo el cardenal: «reiteramos lo que ya se ha comunicado: que las ordenaciones episcopales anunciadas por la Fraternidad de San Pío X no cuentan con el correspondiente mandato papal», e informó a la Fraternidad que, si ordenaba obispos sin el mandato papal, cometería «un acto cismático» que «conllevaría la excomunión». También dijo el Cardenal que el Papa León «continúa en sus oraciones pidiendo al Espíritu Santo que ilumine a los líderes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X para que reconsideren la gravísima decisión que han tomado».

El 2 de febrero de 2026, la FSSPX anunció por primera vez su intención de ordenar a cuatro obispos el 1 de julio. Diez días después, el 12 de febrero, el cardenal Fernández recibió al padre Davide Pagliarani , superior de la FSSPX, para hablar sobre la situación y le ofreció una solución a través de «un diálogo específicamente teológico» para resolver la división que existía desde hacía décadas entre la Sociedad Sacerdotal de San Pío X y la Santa Sede. De hecho, desde que el arzobispo Marcel Lefebre fundó la congregación en 1970, esta se ha resistido a aceptar plenamente las enseñanzas del Concilio Vaticano II, no solo en materia de liturgia, sino también en lo referente al ecumenismo, la libertad religiosa y el diálogo interreligioso. Después de la reunión con el padre Davide Pagliarani, el Cardenal Fernández reafirmó la posición de la Santa Sede recordando que «la ordenación de obispos sin el mandato del Santo Padre implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial (cisma) con graves consecuencias para la Fraternidad en su conjunto». El acto cismático también conllevaría la excomunión automática tanto de los obispos consagrantes como de aquellos ordenados ilícitamente. Por su parte, la FSSPX, unos días después de la reunión del 12 de febrero, emitió un comunicado en el que reafirmó su intención de seguir adelante con las ordenaciones episcopales el 1 de julio. La última declaración del cardenal Fernández parece ser un último intento por lograr que la dirección de la FSSPX se retracte de un acto cismático que tendría consecuencias negativas para toda la congregación. El cardenal ofreció esta posibilidad con la condición de que la sociedad, que cuenta con unos 600.000 miembros, 700 sacerdotes y seminaristas y dos obispos, «suspenda» su reciente decisión de ordenar nuevos obispos , con o sin la aprobación del papa, el 1 de julio. Durante los últimos 55 años o más, la Santa Sede ha realizado diversos esfuerzos, primero fue Pablo VI, luego Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y ahora León XIV, para superar la situación irregular actual de la FSSPX, pero la Fraternidad se ha mantenido firme en sus posturas, discrepando de las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre los temas mencionados. Queda por ver si este nuevo esfuerzo bajo el pontificado de León XIV conducirá a un cambio en su posición para evitar un nuevo cisma en la Iglesia.