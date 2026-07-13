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Mientras untaba de tomate una rebanada de pan y esperaba que el café terminara de hacerse, leí con satisfacción que la Diputación Provincial de León, de la mano del colectivo Foro del Manzanal, se comprometía a impulsar proyectos destinados a estrechar la relación entre las distintas zonas de la provincia. Entre todas las iniciativas anunciadas hubo una que me llamó especialmente la atención: la recuperación del Día de las Comarcas. He de decir que fue una de esas noticias que te hacen más agradable el desayuno.

Hubo un tiempo en el que la Diputación llevaba esa celebración de una comarca a otra. El territorio anfitrión abría sus puertas al resto de la provincia para enseñar con orgullo aquello que lo hacía diferente: su patrimonio, sus tradiciones, su gastronomía, su folclore, sus paisajes... Era una forma inteligente de descubrir y mostrar León a los leoneses recorriendo León, sin encerrarse en sí mismo, poniendo en evidencia que nuestra provincia nunca ha sido un territorio uniforme. Al contrario, su mayor riqueza consiste precisamente en esa suma de pequeñas realidades que, lejos de separarnos, nos identifican como parte de una misma tierra, de una misma provincia. Aquella iniciativa se desvaneció casi sin hacer ruido. Y es una lástima, porque hoy da la impresión de que la única comarca de León es El Bierzo, quizá por ser la única que disfruta de reconocimiento jurídico propio. Mientras tanto, La Maragatería, La Cepeda, Laciana, La Cabrera, Babia, Luna, Omaña, Los Argüellos, el Páramo, las Tierras del Cea, Picos de Europa o el Valle del Esla continúan ahí, sin hacer demasiado ruido tampoco, como llevan siglos haciéndolo; No necesitan que nadie las invente; únicamente que no las olvidemos. Es como la cascada de Nocedo, donde no deja de caer agua por no ir a verla; simplemente somos nosotros quienes nos perdemos el espectáculo. Recuperar el Día de las Comarcas no resolverá la despoblación, ni mejorará las carreteras, ni evitará que nuestros jóvenes tengan que marcharse fuera para buscar oportunidades. Nadie debería caer en ese triunfalismo. Pero sí puede conseguir algo mucho más sencillo y, quizá por ello, más importante: que los leoneses volvamos a mirarnos entre nosotros, a conocer mejor la provincia que habitamos y a sentir como propio un patrimonio que pertenece a todos, aunque se encuentre a 100 kms de distancia, o incluso 200 kms. Durante demasiado tiempo hemos actuado como si el mapa que nos interesara terminara unos kilómetros más allá de nuestra casa; es curioso que, en muchos casos, para conocer algunas joyas de nuestra provincia, haya quien necesite que venga un turista a preguntarle por ella para descubrir un rincón que siempre tuvo al lado y que jamás se le ocurrió visitar. Y hay otro aspecto que merece destacarse. Esta recuperación no nace por generación espontánea. Durante años han sido asociaciones, colectivos y personas comprometidas con León quienes han insistido en la conveniencia de devolver esta celebración al calendario provincial para generar más unión entre nosotros. Que ahora la Diputación recoja esa idea demuestra que las instituciones también aciertan cuando escuchan. Y conviene reconocer, igualmente, el trabajo desarrollado desde el Área de Cultura, Arte y Patrimonio, dirigida por un representante del leonesismo político que, durante los últimos años, ha impulsado la recuperación de iniciativas vinculadas a nuestra identidad. Ojalá este sea el camino: un leonesismo social que propone, un leonesismo político que escucha y unas instituciones que entienden que las buenas ideas no tienen propietario cuando sirven para hacer más fuerte a León. Las instituciones no se debilitan por reconocer una buena idea ajena, sino que se engrandecen cuando tienen la inteligencia y la humildad suficientes para convertirla en una política pública. Terminé de leer la noticia y rematé el último trozo de pan. Confieso que acabé chupándome los dedos, no sé si por el tomate de la tostada o por el gusto de comprobar que, de vez en cuando, una buena idea encuentra quien la escuche.