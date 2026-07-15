El patriotismo plural leonés

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Con motivo del campeonato mundial de futbol Javier Bardem escribía en las redes sociales un post en el que explicaba su concepto de «patriotismo plural». En el campo se le podía ver con la camiseta de la selección española junto a otros como la artista catalana Rosalía.

Somos muchos los que agradecemos este tipo de gestos y que personas (como Bardem) que se ha posicionado siempre como una persona de izquierdas se la vea con la camiseta de la selección española. España es plural y lo que no cabe es «amputarla» ya sea asociándola a una determinada ideología o a un marco territorial. Por ello no tiene sentido exhibir la bandera española en la confrontación entre dos equipos españoles (algo que a veces hacen los seguidores del Real Madrid). Esto hace campaña a los independentistas por cuanto «desde el otro lado» se viene a decir que el otro equipo no es español. La unidad se construye desde la aceptación de la pluralidad y pretender la uniformidad lleva a un reduccionismo que es la propia negación de España y lo español. Cuando el lehendakari Pradales dice que a él lo que le gustaría es ver en San Mamés un partido entre Euskadi y España está en esa misma posición uniformizadora y reduccionista. Si de España excluimos Euskadi, pues ya sería otra cosa y habría que ver que nombre le daría Pradales o que territorios incluiría para él. En esa misma posición hemos podido ver otras referencias a enfrentamientos entre Cataluña y España o también entre Galicia y España. Por otra parte habría que ver que pasaría con aquellas personas que asumen su identidad como españoles y pudieran ser futbolistas destacados que han nacido en Euskadi, Cataluña… Es demasiado habitual que desde las posiciones nacionalistas se rechace a todos aquellos que no asuman sus propios planteamientos ideológicos. Por ejemplo ¿penalizará el nacionalismo catalán a Rosalía por llevar la camiseta de España? ¿para ellos ya no sería una artista catalana? No es muy comprensible que aquellos que dicen «prefiero que gane cualquier otra selección que no sea la española» luego demanden a los españoles que se autorice una selección de Euskadi o de España. Ellos son los primeros que saben que en sus respectivos territorios la mayoría prefiere los triunfos de España. Pero claro luego están aquellos que con violencia van a establecimientos comerciales y roban camisetas de España y de este modo intimidan a los establecimientos para que eviten tenerlas. Algunos autores venimos defendiendo que ese modelo de «patriotismo plural» entronca muy directamente en la historia leonesa. Por ejemplo el Regnum imperiun Leonés se basaba en el concepto de «unidad en la pluralidad». El emperador era una especie de «rey de reyes» al que se le reconocía un nivel superior que era garante de la unidad pero a la vez también se reconocía la pluralidad de reyes en sus diferentes territorios. En las universidades leonesas de Salamanca o de Santiago se buscaba el ampliar el conocimiento en las diferentes áreas. En la que crea Cisneros en Alcala de Henares ese estudio era exclusivo para aquello que tuviera que ver con el ámbito religioso y eclesiástico. En ese sentido sobraba por ejemplo la medicina e incluso se llegó a quemar la biblioteca nazarí. Juan Pedro Aparicio ha estudiado especialmente la pluralidad leonesa en el ámbito religioso. Así nos dice que en el Reino de León «podían coexistir comunidades cristianas, judías y musulmanas bajo la autoridad de un mismo soberano. Su universalismo no era el de la cruzada, sino el de la res pública: un orden donde distintos pueblos podían convivir bajo la ley del rey». Pero esa defensa del pluralismo chocaba con los propios intereses del papado que demandaba obediencia única a su autoridad. Por ello hubo una clara intervención del papado contra ese Reino de Libertades que era el Reino de León. Esa situación derivo en que se desgajaron Portugal y Castilla. También hubo un apoyo a Castilla en todo lo que significaron las luchas con el Reino de León. No hay que olvidar que Fernando III se le hizo nombrar «santo» no tanto por sus virtudes personales como por avanzar en la Reconquista contra los musulmanes. Hoy sigue siendo patrón de Castilla mientras que del Reino de León es el autor de las etimologías «San Isidoro». Son conceptos diametralmente opuestos que además podemos ver en muchas cosas. Las luchas permanentes entre españoles alientan a los independentistas que ganan simplemente manteniéndose al margen . Sin renunciar a los propios postulados no puede ser que tampoco se reconozcan elementos comunes. La aceptación de la pluralidad social y territorial es básica para alcanzar la unidad. Pero teniendo muy en cuenta que esa pluralidad no la defienden aquellos que piensan que España es «lo que no soy yo y mi territorio». Los leoneses llevamos siglos defendiendo una unidad que acepta diferentes credos, ideologías y territorios. No olviden que «sin León no hubiera España» y que por eso mismo es necesario rescatar la identidad leonesa como esencial en el reconocimiento de España.