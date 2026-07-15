Repatriar a Ponderoso

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Teníamos reticencias cuando, allende Legio, se lo llevaron a un parque natural en Alemania: refugio Gnadenhof für Bären, en Baviera. Se habló de un bosque geriátrico de calma inmensa. Al parecer de tan grande bienestar que, el por años enjaulado oso de León, apenas pudo soportarlo un año. Había pasado 33 entre rejas, allá donde los niños en plan vivencial y vacacional eran llevados a confraternizar y empezar a comprender el potencial de la naturaleza. Idea excelente para ellos, no tanto la de enjaular, en vecindad, al oso Ponderoso.

Rememorando. No supimos enjugar el error del encierro, buscando para él, aquí en casa, la excarcelación, poniendo en funcionamiento un «cercado osero en la Montaña Oriental Leonesa». Había comenzado tal iniciativa a tomar fuerza alrededor del año 2011, proponiendo cerrar un espacio oportuno entre los municipios Riaño, Prioro y Maraña. Y se quedó en propuesta (no sin actividad popular y de asociaciones animalistas) y en hablar, como casi siempre, no acometiendo la idea porque nadie «tiró para adelante». Pensemos: ¿Quiénes estaban en la obligación de acometer la idea del «cercado»? Es evidente que en prioridad recaía sobre la Junta autonómica. Dueña de los caudales, y de las responsabilidades sobre la fauna del entramado territorio que domina políticamente (jugando a unificar las dos regiones). Pero, si los leoneses, desde el movimiento reivindicativo de autonomía propia, y no sólo en esto, queremos demostrar que sobre nuestro patrimonio, debemos y queremos saber y entender, y ¡no depender!, hay que ir por delante de los acontecimientos. En este caso, informes y propuestas medioambientales y de peritaje veterianario, de cómo se debería hacer desarrollado el cercado… Mas, volvamos al hilo. Y mucho me temo que a tenor de las ideas que me asaltan, puedan tomar estas letras categoría, dentro de la discreta realidad vivencial del oso, un merecido obituario. Viniendo a cerrar así el ciclo nostálgico que insinué en mi anterior, casi hace un año. Se vio obligado a dejar quemar su vida Ponderoso en férreo acotamiento, inquietud y limitaciones, que tan solo la compañía de la osa Luna vino a dar cierto sentido, aunque se duplicara ele error. Lo trajeron de «bebé» y bien cuidado creció, eso sí ¡encerrado! ¿Mantendría el instinto de libertad? Es de presumir que sí, pero aclimatándose a la mano humana que «a biberón lo alimentaba» en sus principios, y no viendo otra cosa, pongamos que tuvo un menor padecimiento instintivo. Ya adulto, y transcurrido largo cautiverio, examinado por nuestros servicios veterinarios, competentes sin duda alguna, el desdichado oso tras los muchos años de pernicioso encierro, que hasta el propio pelaje denotaba sufrimiento y anunciaba un final adornado de «acabose», para aliviarlo, era más que aceptable, ¡conveniente!, llevarlo para el geriátrico alemán, que ofrecía acogida, al fallar los leoneses en ejecutar un cercado, en tiempo y forma. Hasta es posible que, en los espacios memorísticos osunos, conservara recuerdos dolorosos de la dura estancia en el Coto Escolar legionense, y de su férreo acotamiento, eso seguro. Si bien no lo es tanto que, el encarcelamiento, no fuera suavizado ocasionalmente por las voces juguetonas de los niños, que bulliciosos celebraban el cotidiano estar en el espacio natural llamado Coto. He ahí el único vínculo menos malo que se puede alegar. Y puestos a ser generosos pasemos a tomarlo como posibilidad lenitiva cotidiana durante más de treinta años, descargando así las malas conciencias del forzado cautiverio. En este medio en agosto del 2025 quedó recogido un artículo mío, donde ya mostré mi parecer y aquí facilito el enlace, por si algún lector estima conveniente conocer mi punto de vista sobre, Legio, el oso Ponderoso y el Coto Escolar.

https://www.diariodeleon.es/opinion/tribunas/250807/2056198/libertad-nostalgia-mano.html Es de suponer que a Ponderoso le haya hecho ya un examen forense la autoridad veterinaria competente del gran recinto boscoso alemán, donde estuvo cerrando una parte mínima de su ciclo vital junto a Luna, su compañera, que,» sin hablar alemán» ahora queda sola en bosque extraño. Allí, en el verde bienestar del parque alemán, sería interesante saber si alguien les había estado induciendo a volver a ser osos, rompiendo la imagen de «fieros» animales enjaulados, envejecidos por edad y vejatorio encierro que conlleva coartación de movimientos. Cuál fue en realidad la causa del fallecimiento. La necropsia lo dirá. Ley de vida expresada en años tras la encerrona perniciosa en nuestros lares escolares que iría dejando huella y marcando la senda. Pero al último latido de su corazón fue allá en Alemania. «Toca repatriarlo», al menos sentimentalmente…