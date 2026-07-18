Entre los capuchinos y la capuchina

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Desde el viejo Reino: de todos es conocido este espacio de León, que se ha dado en llamar Plaza Jardín de San Franciscu, como pone en los nuevos carteles o Plaza de san Francisco, a secas. Quiere decir que en medio se encuentra el maravilloso Jardín de san Francisco, cedido por los monjes benitos en 1818 a la ciudad y que ahora queda devastado por el exitoso Come y calle, y volverá a serlo en San Froilán. Por cierto, alguna vez se podía hacer en otro lugar. Es un evento de mucho éxito, pero también de estrés para los vecinos, y la pobre naturaleza que allí se encuentra. Supongo que habrá muchos intereses y el balance económico será rentable, pero no sé si para el Ayuntamiento, que mantiene en buen estado el jardín. Ahora tardará meses en recuperarse, para que en octubre vuelva a quedar desolado.

El espacio es magnífico para pequeños y mayores, que podemos disfrutar en las cuatro estaciones, sin abusar de él. A veces se observan algunas hordas de adolescentes que toman los juegos, pensados hasta 12 años, y les haca volver a su tierna infancia. Quizá están faltos de aparatos para su edad, cuando no se es pequeño ya, ni mayor. Esa época intermedia, que es dura hasta que encuentran su sitio. La convivencia siempre es complicada, pero posible con un poco de educación. Todos pasamos por esas edades, aunque a veces se nos olvida. Los mayores presumimos de educación, pero no siempre hacemos gala de ella. En todos los momentos hay gente magnífica y otra que no lo es tanto, para cumplir la máxima de que «un sitio has de dejarlo como lo encontraste o si es posible mejor». Y sin olvidar que el espacio público es nuestro y nosotros lo pagamos con los impuestos. Por eso, cuanto mejor esté, mejor para todos. Neptuno en el centro: Pasamos a la conservación de la magnífica fuente de Neptuno, que tantos lugares ha recorrido, desde finales del XVIII. Aquí se encuentra desde 1948. Hace tiempo que no funcionaban sus chorros, y ahora lo han vuelto a hacer por el día. Suponemos que alguna razón habrá y que se pueda reparar y limpiar, cuando sea necesario, lo que le da un toque distinguido al parque. Calleja, callejo o callizo: saliendo del parque nos encontramos con esa «calleja» entre la valla y el Centro de Idiomas de la Universidad. Es muy útil para pasar, cuando el parque está cerrado, pero se encuentra en estado lamentable. Parece un terreno de nadie, que hace mucho que no se arregla y allí uno se puede encontrar de todo: envases, excrementos y basuras diversas. A ello contribuye la escasa iluminación, como en el resto del parque, que invita a todo lo anterior. Sería estupendo poderla arreglar y que fuese un pasaje luminoso y seguro. Y hasta con nombre: podría ser Callejo de Comercio, haciendo alusión a la vieja escuela. Y qué decir de los jardines de delante del edificio, que no dicen bien del centro universitario que circundan. No sé si dependen del Ayuntamiento o de la Universidad, pero merecerían mejor trato, para el deleite de viandantes y estudiantes internacionales. En definitiva, un lugar magnífico para disfrute de la ciudadanía, que ganaría con un poco más de luz y vigilancia. Y menos presión festiva. Una luz para San Francisco: Lo mismo que se pide la perra para san Juan, pedimos restituir el foco de la estatua de San Francisco, que se colocó en 1981. Patrón de la Ecología y que da nombre al parque, como en tantas ciudades. Y mejorar la iluminación en general, ya que por la noche resulta lúgubre. Por desear que no quede, y todos los visitantes saldremos ganando.