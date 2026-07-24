León ante las nuevas inversiones en Defensa

Creado: Actualizado:

La reindustrialización acelerada de Europa y la creación de una verdadera industria de Defensa común constituyen para nuestra provincia la mayor oportunidad industrial y de cohesión territorial del siglo XXI. León dispone de todo lo necesario para convertirse en un nodo estratégico y un polo industrial de Defensa de referencia internacional. Por ello, León puede y debe captar parte de las grandes inversiones que se van a ejecutar.

Desde aquí, apelamos a nuestros políticos y representantes públicos a actuar con urgencia, audacia y coordinación para que León asegure su relevancia en el nuevo mapa global. Estamos ante un deber irrenunciable y una responsabilidad histórica con las próximas generaciones. El rearme como motor industrial y tecnológico:

Ante la paulatina retirada del paraguas de seguridad estadounidense y el aumento de la inestabilidad internacional, Europa debe asumir su propia defensa. Sin embargo, el gasto en Defensa no solo busca el rearme de los ejércitos europeos, sino que responde también a otros propósitos. Se podría considerar, de hecho, una política económica e industrial encubierta para reducir la abismal brecha en materia de innovación, productividad y competitividad de Europa frente a Estados Unidos y China. Solo a través de la inversión podrá Europa suplir estas carencias y reindustrializarse. La Defensa no debe ser vista como simple gasto público, sino como una inversión estratégica y tractora de la economía, así como fuente de transferencia tecnológica hacia el sector civil. Tecnologías que hoy salvan vidas tuvieron su origen en aplicaciones y presupuestos de desarrollo militar. España y el nuevo umbral del PIB: Los datos de auditoría de abril de 2026 certifican que España superó en 2025, por primera vez en tres décadas, el umbral del 2% del PIB exigido por la Otan. Si bien el presupuesto del Ministerio de Defensa se situó en 23.041 millones de euros, el Centre Delàs (que incluye el gasto militar repartido en ministerios como Industria, Interior, Exteriores o Transportes) eleva el gasto real total a 39.476 millones de euros (un 2,42% del PIB). Esto sitúa a España en el

Top 15 global de inversión militar. Lejos de estancarse, la presión geopolítica dentro de la Alianza Atlántica ya apunta a nuevos objetivos del 3,5% o incluso del 5% del PIB para el año 2035 (lo que equivaldría a unos 100.000 millones de euros en el caso español). Oportunidad del siglo XXI: La provincia de León cuenta con una posición envidiable y un potencial industrial que muy pocos territorios en Europa pueden igualar. Los próximos diez años abren una ventana de oportunidad crítica para combatir la despoblación y la brecha territorial. En un escenario de transformación acelerada, la pasividad equivale al retroceso; es imperativo actuar antes de que el tablero global termine de reconfigurarse. Ecosistema de Defensa de primer nivel: León reúne todas las condiciones para consolidarse como un polo tecnológico e industrial de Defensa de referencia internacional. Talento e investigación: La Escuela de Ingenierías (EIIA) de la Universidad de León (ULE) lidera la formación e investigación de vanguardia en robótica, mecánica, inteligencia artificial y el sector aeroespacial, manteniendo una estrecha cooperación con el Ministerio de Defensa. Potencia de cálculo: La provincia concentra una infraestructura de supercomputación única, al albergar el centro de cálculo Scayle (segundo en potencia de España) y el superordenador privado más avanzado perteneciente a SASCorp (Grupo EM&E). Vanguardia Tecnológica. El Incibe, referente en ciberseguridad, sumado al impulso de la fábrica de sistemas no tripulados de Indra-Edge Group en Villadangos del Páramo, posicionan a León en la primera línea de las guerras de cuarta y quinta generación (híbridas, asimétricas y cognitivas). Capacidades operativas militares. El tejido industrial se complementa con una fuerte presencia militar especializada, que incluye la Base Aérea de la Virgen del Camino (Ala 24 y drones Sirtap), el Mando de Artillería de Campaña (Maca), el Grupo de Adquisición, Información y Localización de Objetivos (GAIL II/63), el Regimiento de Artillería Lanzacohetes (Ralca 63), el Regimiento de Inteligencia Nº 1 (Reint 1) y la Udrume de la Unidad Militar de Emergencias. La presencia de unidades operativas facilita una estrecha cooperación para optimizar el diseño y realizar ensayos y validaciones de sistemas en condiciones reales. Suelo industrial. La provincia dispone de suelo logístico preparado y con suministro eléctrico en enclaves como el Polígono de Villadangos, el Parque Tecnológico (en plena expansión), el futuro desarrollo de Puente Castro, y las áreas industriales de Astorga, La Bañeza, Bembibre, Cubillos del Sil y La Robla. Provincia estratégica: Si bien el epicentro del ecosistema de ciberseguridad se concentra de forma natural en León capital gracias al Incibe y al dinamismo de su Parque Tecnológico, la proyección de León como provincia estratégica para el sector de la Defensa debe ir mucho más allá. Para garantizar una vertebración territorial efectiva y extender los beneficios socioeconómicos a toda la provincia, el tejido puramente industrial y logístico debe distribuirse por diferentes comarcas. Ejemplos claros de esta descentralización son las instalaciones de mantenimiento tecnológico de Indra en Bembibre o los laboratorios del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta) en Cuadros —ubicados en el histórico enclave del antiguo polvorín militar del Ejército de Tierra— que demuestran cómo la provincia combina la alta especialización digital con capacidades industriales y de ensayo de primer nivel. Exigencia institucional: Existe financiación, los proyectos son viables y la urgencia sectorial es indiscutible. Gigantes tecnológicos como Indra ya han anunciado planes para multiplicar hasta por diez su capacidad industrial con el fin de responder a las necesidades de seguridad de España y de la Otan. Sin embargo, por los calendarios de entrega de material muy ajustados en el tiempo, Indra se irá allí donde haya no solo suelo industrial pero también allí donde se tomen decisiones con agilidad y celeridad. León debe adoptar una actitud institucional más ambiciosa, ágil y proactiva en la promoción económica y en la atracción de inversiones. Comunidades vecinas como Asturias y Galicia, o ciudades como Valladolid, ya operan con éxito mediante agencias especializadas. Nuestra provincia debe también posicionarse de forma proactiva al respecto. Es urgente que las instituciones leonesas articulen una estrategia conjunta para no dejar escapar más oportunidades, como ha ocurrido recientemente con la nueva planta de vehículos blindados de Indra, finalmente instalada en As Pontes (Coruña) bajo el amparo de los fondos de transición justa por el cierre de su central térmica. León ha sufrido con la misma o mayor intensidad el desmantelamiento de la minería y de sus térmicas, pero sin recibir la correspondiente compensación industrial. Solo mediante una gestión institucional estrictamente orientada a resultados concretos lograremos revertir el declive provincial y convertir nuestro potencial en proyectos empresariales reales de vanguardia. Este es el modelo de desarrollo al que la provincia debe aspirar para asegurar que las futuras generaciones puedan desarrollar su talento, su empleo y su vida en su propia tierra. Debe ser una labor común y transversal que trascienda las ideologías y los ciclos electorales para centrarse exclusivamente en el progreso de nuestra tierra y en el bienestar de su gente. Estamos ante una oportunidad histórica para introducir de lleno a León en el siglo XXI y en las tecnologías del futuro, una ocasión que no podemos dejar pasar bajo ningún concepto.