Testimonios, biografías y ficciones

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El psicoanálisis es una experiencia que tiene como premisa conocida el alivio del sufrimiento psíquico. Y, para el psicoanálisis, la escritura también goza de esta misma propiedad o antídoto contra el displacer, a partir del encuentro del autor con un otro desconocido —el inconsciente— , y la creación de un texto.

En este sentido, todo escritor, lo sepa o no, intenta calmar su propia tensión psíquica —sea ésta la consecuencia de un síntoma, una necesidad, un anhelo, un problema existencial, una gratificación narcisista o cualquiera de los múltiples cebos que introduce el empuje de la pulsión—, a través de la elaboración que fabrica el trazado de cualquier escrito. Pero no es lo mismo la función catártica o de elaboración que promueve la escritura en solitario, que la intencionalidad que conlleva la publicación de un escrito, una vez que allí se articulan diferentes motivaciones y artimañas, tanto conscientes como inconscientes. Entonces, ¿qué lleva a un autor a publicar todo aquello cernido en soledad, y más cuando aparecen, en el texto, el juego o la dinámica de segundas personas? Siguiendo el hilo de este asunto tan controvertido, conviene matizar de que es distinta la ficción labrada en la imaginación de un autor —en la que éste narra una serie de acontecimientos que pueden ser extraídos de su vida a través de personajes creados para este fin—, que el testimonio de una vida o la narración de hechos acaecidos en su historia personal, de pareja o familiar. Porque si, en el ámbito literario, la ficción colorea por completo el relato, abandonando cualquier premisa genuinamente verdadera en función del valor verosímil que adquiere la narración; en los otros dos, convergen aspectos completamente diferentes, aunque con un mismo fin: el encuentro con la supuesta verdad de lo acaecido a través de la exposición de los hechos. Así, el testimonio vendría a ser la transmisión de una declaración íntima que tiene como primera intención «decir la verdad y toda la verdad», aunque para ello tenga el autor que buscar refugio en la memoria y, por ende, en una ficción que debería ser despejada para afrontar la verdad en juego. Y, ¿qué decir de la biografía? La semblanza es la simple historia de la vida de un individuo, basada en hechos supuestamente verificables con la ayuda de instrumentos (notas, textos, referencias, comentarios ...), que en cierto modo apoyarían lo expresado. Sin embargo, en tanto toda biografía siempre se apoya en la memoria y en la interpretación de los hechos, entonces no puede abandonar por completo el mundo de la ficción y de la fantasía. Como se puede apreciar tanto el testimonio como la biografía o la pura ficción literaria, mantienen un punto de tensión con la verdad, que imposibilita poder suturar o aclarar de un modo definitivo cualquier historia. De ahí la necesidad del individuo de seguir cerniendo el escotoma afectivo que inunda la memoria mediante palabras o escrituras de forma indefinida. A lo largo de mi actividad clínica he escuchado cientos de narraciones que, supuestamente, partían de hechos que sin embargo escondían una «verdad» por dilucidar. Nunca lo afirmado, en una primera entrevista, se mantendría fielmente del mismo modo a lo largo de la exploración de la historia a través de su palabra. Porque siempre surgirían matices, aspectos diferenciales o novedosos vocablos con capacidad para despertar un nuevo sentido a la narración. Pero no es lo mismo hablar en un dispositivo analítico, para encontrar la supuesta verdad o las causas que inconscientemente aguijonean la conciencia, que escribir solitariamente en el marco subjetivo pasional, en busca de una verdad que siempre se escapa entre las letras. Luego si la palabra y la escritura tienen una función de alivio y de elaboración psíquica, ¿qué pensar cuándo finalmente el autor decide escribir su historia con el fin de que sea conocida por todo el mundo? Además, ¿qué es lo que se pone ahí, en juego, cuando se involucra a segundas personas? ¿La verdad o la pantomima, la venganza, el patetismo yoico y la exhibición de hechos con el fin de engordar el morbo de futuros lectores? Recientemente he leído algunas obras consideradas como «novelas de inspiración autobiográfica», y me preocupa el cariz que adquiere la exhibición del yo, siguiendo oblicuamente el modelo de Sade, en un mundo de negocios tan tendente al goce como al espectáculo por los asuntos domésticos y de alcoba. Que la escritura y la autoficción son formas útiles para la elaboración de problemas y fracasos personales, estamos de acuerdo, y son muchos los autores anónimos que persiguen este camino de alivio psíquico, en el curso de la zozobra que les invade durante las noches. Pero la publicación de este tipo de escritos o dilemas personales, en un mundo regido por el espectáculo y el dinero, es un asunto bien diferente, que difícilmente modificará la relación que cada uno tiene con su íntimo mundo pasional. Y lo que es más importante: ni el lector ni el escritor podrán cambiar de modo ostensible su forma de ser o de relacionarse con el mundo —ni mucho menos su inconsciente—, porque tanto la lectura como la escritura tienen sus propias limitaciones frente al hechizo persuasivo de lo oral en su confrontación con la verdad. Luego sólo nos queda la honestidad y el «decir», lo más estético y auténtico posibles, que haga la «contra» a toda una época hipermoderna basada en la exhibición más turbia y descarnada del «fantasma» de cada cual. Buenas lecturas y mejores vacaciones.