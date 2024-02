Tres vidas con lo que de verdad importa

Publicado por Ana Gaitero León Verificado por Creado: Actualizado:

Majo Gimeno, Nuria Urcelay y Enhamed Enhamed traen a León las historias de sus vidas con la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) en la tercera edición de este evento en la capital.

Más de 700 jóvenes de Castilla y León y Asturias se dan cita en el Auditorio de León, a partir de las 9.30 horas, para contagiarse del optimismo, la fortaleza y el afán de superación que les han convertido en personas inspiradoras.

Los protagonistas en los que los jóvenes leoneses podrán vislumbrar caminos de superación son Majo Gimeno, la valenciana que fundó Mamás en Acción para acompañar en los hospitales a niños y niñas sin familias; Nuria Urcelay, una joven que salió de las adicciones y que cogió alas para ayudar a los demás con la danza; y Enhamed Enhamed, una persona ciega desde los 8 años que vio en el deporte y en la natación su vía de superación hasta convertirse en un nadador paralímpico.

«Para nosotros es siempre un orgullo ofrecer estos espacios de inspiración y motivación, con la convicción de que cada joven tiene el poder de hacer una diferencia en el mundo», afirma María Franco, directora general de la Fundación LQDVI.

El evento, que tiene como impulsores principales a Fundación CEPA y Museo de la Emigración Leonesa (MeL) y cuenta también como media partner con Diario de León, será inaugurado oficialmente a las 9.30 por José Antonio Diez, alcalde de León, y contará con la presencia de otras autoridades locales y provinciales. La cita se puede seguir en streaming a través de la web de la fundación (https://www.loquedeverdadimporta.org/youth/congresos/).

El congreso de jóvenes de León es la segunda de las actividades de la fundación LQDVI en 2024, tras el evento celebrado el 26 de enero en San Sebastián. La fundación finalizó 2023 con el hito de cumplir con éxito su objetivo de reunir a más de 6.000 jóvenes en el Palacio Vistalegre con su congreso para jóvenes de Madrid, el más multitudinario hasta la fecha. El 8 de marzo la cita es en La Coruña y el 16 de abril en Palma de Mallorca, para continuar el día 23 al otro lado del Atlántico, en Chile.

Durante 2023, la Fundación LQDVI visitó con este formato las ciudades españolas de León, La Coruña, Palma de Mallorca, Valencia, Bilbao, Barcelona y Madrid. Además, celebró dos ediciones más en Toluca (México) y cosechó un nuevo hito al sumar a Santiago de Chile a la lista de destinos en acoger por primera vez una edición internacional de este encuentro.

Hasta la fecha, la Fundación Lo que De Verdad Importa ha celebrado en total más de 200 congresos en ocho países de América Latina, Europa y Asia, a los que han asistido más de 300.000 jóvenes y que han registrado más de medio millón de visualizaciones vía streaming y más de dos millones de reproducciones online.

La Fundación Lo Que De Verdad Importa es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es difundir valores humanos éticos y morales universales al público en general. Nació en el año 2007 con un primer congreso gratuito para jóvenes y a lo largo de estos años ha ido ampliando sus proyectos y su presencia en España y fuera de nuestras fronteras.

La Fundación desarrolla proyectos y actividades destinadas a fomentar y promover valores universales en todos los ámbitos de la sociedad. Lo hace principalmente a través de testimonios de personas que, con su historia de vida, ayudan a descubrir y reflexionar sobre lo que de verdad importa.

Enhamed Enhamed, nadador paralímpico retirado.DL

Enhamed Enhamed

Este nadador canario se quedó ciego a los 8 años y nada le ha parado desde entonces. Deportista de élite considerado el mejor nadador paralímpico de la historia, logró cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y ha completado diversos retos, como cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar. A día de hoy ejerce como coach impartiendo charlas a empresas, deportistas y estudiantes, transmitiendo conocimientos para la superación y motivación personal. En su vida como persona ciega hay un ser imprescindible a su lado. El optimismo, la superación y la tolerancia son los ejes de sus mensajes. Enhamed Enhamed señala que «no por tener los ojos abiertos, muchas veces estamos viendo. Hay veces que la visión más importante es la que nos sale de aquí (señalando el corazón» y «el mayor obstáculo es la capacidad para creer en nosotros mismos». «El valor es decidir que hay algo más importante que el miedo» y superar los obstáculos que se ponen delante, como a él los semáforos o las farolas, sin renunciar a los sueños. Enhamed enfatiza el valor del esfuerzo, En la competición es cuestión de décimas.

Nuria Urcelay, coach y artista.dl

Nuria Urcelay

Nuria Urcelay es una joven conferenciante, coach y artista, que ha pasado desde temprana edad por adicciones y problemas de salud mental que ha conseguido superar gracias a la danza y descubrir la plenitud que se siente al ayudar a otras personas. La oportunidad de compartir su historia le ha devuelto la sonrisa y las ganas de vivir. Como dice ella misma, con apenas 18 años estaba «perdida» y vivía un «infierno» día tras días, algo que ocultaba a su familia y amigos. A día de hoy, lleva por bandera 'Lucha por tus sueños’ y ‘Pedir ayuda te va a ayudar, con los que enseña a los jóvenes en charlas y conferencias a luchar para alcanzar sus metas sin renuncia a ser ayudado para conseguirlo. «La danza despertó toda mi capacidad comunicativa y empecé a trabajar cosas muy complicadas de una manera muy bonita». No ha sido un camino fácil, entrena duro y ha conseguido encontrar el propósito de su vida. «Mi familia me impulsó a salir adelante» y tras un largo proceso, «porque mi curriculum era un desastre», se convirtió en emprendedora con la conciencia de «que la vida es muy dura», pero es posible hallar el camino.

Majo Gimeno, fundadora de Mamás en Acción.dl

Majo Gimeno

Majo Gimeno es la fundadora de Mamás en Acción, la ONG con sede en Valencia que fundó junto a otras madres sensibilizadas por la situación de los niños enfermos sin familia. Más de 56.000 niños y niñas en España no tienen padres y madres o no pueden vivir con ellos. Majo Gimeno, que ha vivido la experiencia de la acogida en su familia, decidió volcarse con esta realidad a raíz de encontrarse en el Hospital La Fe de Valencia con un niño de dos años que no estaba acompañado. «Con 40 años y cuatro amigas que firmaron nos pusimos en acción». El primer acompañamiento fue a un niño que tenía quemaduras en el 40% de su cuerpo por maltrato. En turnos de 24 horas, estuvieron a su lado durante cinco meses hasta su recuperación. Y siguen. Bebés que son rechazados al nacer por una enfermedad o en familias con problemas de adicciones, o sufren enfermedades graves. Atienden a niñas y niños de 0 a 18 años. El proyecto de Mamás en Acción ha sido, después de 10.000 horas de acompañamiento hospitalario, ha demostrado que «los niños y niñas con acompañamiento se recuperan mejor y antes».