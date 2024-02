El Ayuntamiento insta a la Protectora a «trabajar con Paca y su antiguo dueño»

Publicado por Ana Gaitero León Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha dado una solución para Paca. «Trabajar con Paca y su antiguo dueño Salvador, mediante la intervención de un etólogo o adiestrador canino, para reconducir el comportamiento del animal y la convivencia responsable con su dueño y como resultado final, si fuera posible, el retorno de Paca a su antiguo propietario».

La medida ha sido comunicada a la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León esta semana. «Considerando que no estando finalizada la vía administrativa ni la contencioso administrativa no debieran adoptarse medidas de difícil o imposible resolución», subraya la resolución del técnico superior veterinario.

La solución municipal para Paca tiene en cuenta «la actual consideración de los animales de compañía como seres sintientes, con vínculos especiales con sus dueños, donde los animales ya no tienen la antigua consideración de ‘cosa’».

Asimismo, subraya «los efectos beneficiosos que este vínculo produce en sus dueños y más concretamente cuando éstos se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social, como es el caso que nos ocupa».

El inspector técnico veterinario añade que «para conseguir la adecuada adopción de Paca habría previamente que hacer un trabajo con un etólogo o educador canino así como una adecuada selección del candidato para la cesión». En este punto, reconoce que «Salvador Armesto ha obtenido la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y mostrado reiteradamente su deseo de recuperar a Paca».

Tras realizarse el trabajo con Paca y su antiguo dueño, la Protectora deberá pronunciarse sobre «la idoneidad o no de la cesión de Paca a Salvador». Un decisión que, advierte, «debería ser valorada y motivada por Apal, una vez llevado a cabo el trabajo de reconducción y previo informe del etólogo o adiestrador canino interviniente».

Para poder llevar a efecto la adopción de Paca por parte de su antiguo dueño, subraya que «Salvador Armesto ha obtenido la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y mostrado reiteradamente su deseo de recuperar a Paca».

En respuesta a preguntas de este periódico, el Ayuntamiento de León señala que el decreto del 11 de diciembre de 2023 de la Concejalía de Desarrollo Urbano declaró a Paca como Potencialmente Peligroso «en base a las reiteradas agresiones a personas», «la mayoría son de «leve intensidad y que pueden explicarse como una respuesta de protección a su dueño», admite.

No obstante, se optó por «la confiscación del animal, el 23 de diciembre, «por su carácter agresivo y peligroso para las personas» y porque «el dueño no ejerció las adecuadas medidas de prevención como podrían haber sido la colocación de bozal y la sujeción con correa». A partir del 23 de diciembre, se hizo cargo de la perra la Asociación Protectora de Animales de León, concesionaria del Ayuntamiento. El decreto establece que la Protectora tiene que llevar a cabo «cuantas actuaciones sean precisas a fin de conseguir su recuperación y posibilitar su posterior cesión en adopción».

El informe municipal constata que «no se han producido situaciones de maltrato animal, estando la perra en adecuadas condiciones nutritivas y sanitarias».

La solución que se ha buscado, mientras sigue su curso la vía administrativa, el recurso de reposición de Salvador Armesto al decreto municipal, «estando por tanto pendiente su resolución vía administrativa, y sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía contencioso administrativa».

La Protectora de Animales y Plantas de León ha amenazado al Ayuntamiento de León con «entregar a Paca en dependencias municipales (policía)» en un escrito que registró el jueves 8 de febrero por vía electrónica y que la pasada madrugada publicó en redes sociales.

La Protectora asegura que ha cumplido con el decreto y que está siendo objeto de acoso en las redes sociales por parte del antiguo dueño de Paca y se considera en una situación de «desinformación, indefensión y falta de apoyo». Salvador Armesto, a su vez, ha recibido insultos como «vago, maltratador y acosador» por el entorno de la Protectora.

El antiguo dueño de Paca solicitó ayer por correo la adopción de la perra a Apap, ofreciéndose participar en su rehabilitación, a lo que la entidad se niega. «Como le hemos explicado en reiteradas ocasiones nosotros no podemos devolverle a Paca si no hay revocación del Decreto», para luego exigir un «documento firmado y con sello municipal» del veterinario jefe en el que se «haga responsable de la devolución de Paca».

La Protectora se niega a reeducar a la perra con su dueño. «El caso de Paca no entra dentro de nuestras obligaciones», señala tras asegurar que «en el contrato no entra el adiestramiento y reinserción de ningún animal con propietario identificado. Cuando se refiere a eso, es de perro abandonado o extraviado», La abogada de Armesto señala que, según el decreto municipal y el Siacyl y , la dueña actual es la Protectora, por lo que no cabe esta excusa.