Cientos de jóvenes venden su iris a cambio de criptomonedas en centros comerciales

"Mi hijo ha vendido su iris por 100 euros en criptomonedas que ha canjeado en un cajero de bitcoines. Tiene 15 años". Con estas palabras, una madre se ha hecho viral en las últimas horas en la red social X. No es el único caso en España, ni tampoco en el mundo. Detrás de ello está Sam Altman, fundador de ChatGPT, y su empresa Worldcoin. Según sus propios datos, cuentan con casi 3,5 millones de iris recopilados en más de un centenar de países. El pasado mes de julio, varios centros comerciales en diferentes puntos de la península ibérica recibieron unas bolas plateadas de estética muy futurista. Bajo el lema 'La economía mundial pertenece a todos', unos jóvenes ataviados con ropa negra explican a cualquiera que lo desee que a cambio de 'vender' su iris pueden recibir unos 10 'worldcoins', la moneda virtual que ha creado Sam Altman. Al cambio, actualmente, serían unos 60 euros. En apenas una semana, esta criptomoneda ha duplicado su valor. En este mismo periodo, la compañía ha registrado 419.621 cuentas, es decir cerca de 420.000 ojos almacenados en sus bases de datos. "El Orb (dispositivo que usa Worldcoin para escanear los ojos) comprueba que eres un humano real y no te has registrado antes", explica la firma en su página web. A nivel de privacidad, la compañía con sede en Estados Unidos defiende que "después del registro, estas imágenes se eliminan y nunca salen del Orb", defienden. Según la normativa comunitaria y española, los datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos, son datos biométricos y "supone el tratamiento de categorías especiales de datos de alto riesgo". Hasta la fecha, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido cuatro denuncias, según ha podido confirmar este periódico. "Se encuentran en fase de análisis y no podemos prejuzgar estos hechos", confirma el organismo presidido por Mar España. En países cercanos como Francia o Reino Unido, los reguladores han tomado la decisión de bloquear la iniciativa de Tools for Humanity, la empresa detrás de Worldcoin. A pesar de esto, hay ya 2.000 Orbs fabricados y desplegados en 36 países, según la compañía, que escanea al momento el ojo humano e identifica a la persona. "Es el método más fiable", señalan.

A pesar de las explicaciones dadas por la compañía de Sam Altman, las dudas sobre la seguridad están presentes. Esta tecnología captura mediante cámaras e infrarrojos el iris y sus movimientos para, a continuación, codificarlos en una secuencia criptográfica para establecer una identificación digital única para el usuario. La firma sostiene que "no cede los datos, pero no descarta trasladarlos a otros países". Una decisión que no ha gustado a los expertos en ciberseguridad.