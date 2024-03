La radio que une y empodera a las mujeres de Villaquilambre

Egeria, la legendaria viajera leonesa que llegó a Tierra Santa y escribió el primer libro de viajes en el siglo IV, inspiró la creación de una singular escuela en Villaquilambre en la que las mujeres escribían, contaban y trababan lazos de vecindad y amistad.

Al llegar la pandemia, todo se quedó en el aire. Las restricciones dificultaron el contacto entre las mujeres. Como puente de unión surgió Radio Ciami, que lleva el nombre del Centro de Igualdad y Atención a la Mujer y la Infancia de Villaquilambre.

Más que una radio «Es una red en las ondas en femenino» que se teje con «alegría, naturalidad y ganas de compartir»

Las chicas de la radio de Villaquilambre durante la emisión del programa.MARIA FUENTES

Con la ayuda técnica del periodista Pedro Lechuga y el impulso de la responsable del Ciami, Carmen Fernández Llamazarez, y de Conchi Fernández, una trabajadora social colaboradora, empezó a tomar forma. «Estábamos tan aisladas y había tanta soledad que era difícil llegar a las mujeres», señalaron las emprendedoras en el ‘centenario’ de sus programas.

«La radio de la vida de las mujeres», como la han bautizado, se convirtió en un reto para personas cuyo único contacto con las ondas había sido como oyentes o escuchantes. «Estamos acostumbradas a embarcarnos y resolver», apostillan tres años y cien programas después.

«Fue un reto emocionante y gratificante», apunta Luciana Gaitero. «Me puse al frente de la mesa de sonido sin tener ni idea», comenta esta maestra jubilada que conocía el Ciami por su colaboración desde el colegio Villa Romana de Navatejera. Ahora se ocupa de una sección cultural y educativa que pone el acento en temas de igualdad y coeducación.

Ahora es Lara Medrano la que se ocupa de los mandos, una joven que ha encontrado en la mesa de sonido su lugar en la radio. Una treintena de mujeres han pasado por los micrófonos de Radio Ciami. La radio ha sido una espoleta de vitalidad y autoestima para todas. «Mi nuera me dijo que existía el Ciami. Si no, no hubiese salido de casa. Conocí a Carmen y me enredó. Me acuerdo de tartamudear. Encontré una familia, un acogimiento cariñoso y ahora estoy deseando que llegue el viernes», confesó Encarna en el aniversario.

Las mujeres comparten el programa y se reparten los papeles.MARIA FUENTES

«Es una experiencia maravillosa. Llevaba tres años sin salir de casa y ahora no paro», dijo otra de las colaboradoras. «Tener una ilusión, estar ocupada, buscar las biografías», ha inspirado a las mujeres de Villaquilambre. La radio es punto de encuentro y acogida a nuevas vecinas que como Laura, que llegó desde Valencia; un lugar donde caben las mujeres en todas las etapas de la vida. Carla, que está enrolada en la onda desde hace tiempo, ahora va con su bebé en brazos.

Marisol tenía contacto con el mundo de la radio a través de la Asociación de Amigas de la Radio de la que es secretaria. Ahora se ha convertido en una de las ‘reporteras’ que hace recopilaciones de temas para cada programa. En la mesa se reparten literalmente los papeles y van radiando los contenidos.

Se ha convertido una escuela de aprendizaje y sororidad que se ha proyectado en las ondas —ahora a través de la plataforma ivoox— en diversos espacios de León, desde el Musac, a la ULE y Botines y la cárcel de Mansilla de las Mulas, en una de las emisiones más recordadas por la huella que dejaron en las mujeres las rejas del centro penitenciario y el contacto con personas internas. «Me impactó mucho», coincidieron varias mujeres. Muy especial fue el verano de 2022 cuando la radio rodó por todos los pueblos del municipio como altavoz de sus mujeres. «El recibimiento en Villanueva del Áborl fue espectacular. Salió todo el pueblo», recordaron.

Radio Ciami ha dedicado programas a temas de actualidad y de interés humano como la esclerosis múltiple, el acoso escolar, las trabajadoras del hogar, las mujeres rurales, la violencia machista, medio ambiente... Elena P. Rueda, veterinaria y especialista en Nutrición, ofrece los consejos de salud. Begoña se ha sumado tras jubilarse como trabajadora social. Entre todas han creado «una red a través de las ondas en femenino». Una red que se teje «con alegría, naturalidad y ganas de compartir». Esta red es el secreto de la continuidad y también la flexibilidad para «darse el relevo».

En la mesa de sonido.MARIA FUENTES

Una de las secciones con más devotas es de la biografías femeninas. «Mujeres silenciadas y por tanto olvidadas por vivir en un mundo de hombres», como apunta Puri, una de las biógrafas que cada viernes da v a las que dan vida cada viernes, como señala Puri, una de las biógrafas que empezó en la escuela Egeria. «Por ellas, hoy, gracias a Dios, estamos más liberadas y saliendo de esa opresión que teníamos», comenta otra de las participantes.

Beni confiesa que la gusta más la radio que lo que hacía en Egeria. «Si es hoy no hubiera dejado el fútbol», dice al expresar el cambio que el programa ha operado en su manera de ver la vida. Se ocupa de la sección de poesía y otras lecturas junto con Tinina, que ha compartido en las ondas hasta el cuento que inventó para su nieta, aunque al principio le costó.

«Venía de Egeria y cuando pasé para la radio me sentía como Egeria y quería abandonar», confiesa. Recuerda que Carmen «me enredó en el Musac» y «ahora me gusta, me entretiene, he encontrado una familia y me he empoderado. Hacemos ver a mujeres invisibles de las que no sabíamos nada.

Y también a las que se han hecho tan visibles como Sara García, elegida en 2022 como astronauta de reserva por la Agencia Espacial Europea. Su semblanza puso una de las guindas del programa 100. Además de su trayectoria como investigadora postdoctoral del cáncer en el CNIO destacaron sus aficiones al submarismo, el paracaidismo y un arte marcial israelí, así como frases inspiradoras de la joven. «Fui valiente para dar el primer paso», «mi determinación y compromiso va más allá de este planeta» o «desde este puesto quiero animar a niñas a que vacíen su mochila de piedras de baja autoestima».

«Me hacen llorar. Lo que se hace aquí no se puede cuantificar. Estoy muy orgullosa de todas y encima se ayudan unas a otras», señala Carmen Fernández Llamazares. En la celebración de los cien primeros programas de Radio Ciami estuvo presente el alcalde de Villaquilambre, Jorge Pérez Robles, y contaron con música en directo a cargo de la Escuela de Música de Villaquilambre, con Beatriz Larón al frente. Entre mucha emoción se brindó por cien, mil y muchos programas más.