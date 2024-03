Las novias dicen adiós al vestido tradicional

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

«Las mujeres buscan un vestido de noche, con toques de novia, para el día de su boda», explica este martes el diseñador Jonathan Díaz, una idea en la que coinciden algunos de los creativos que presentan sus propuestas de novia e invitada en la pasarela nupcial Atelier Couture, un desfile que rompe con los estereotipos de los trajes nupciales.

Cinco reconocidos diseñadores de Castilla y León presentaron ayer sus colecciones de moda nupcial en el Palacio de Santoña de Madrid, integrado en el marco de la Semana de la Moda de Madrid.

La cita, promovida por CEOE Castilla y León y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, en el marco del proyecto ‘Uniendo Moda’, busca resaltar el talento de la comunidad y fortalecer el posicionamiento de la industria de la moda de Castilla y León.

«Para nosotros era un sueño traer la moda de Castilla y León al Palacio de Santoña. Y lo hemos cumplido», remarcó el consejero del ramo, Mariano Veganzones, que deseó, además, que este sueño «se siga cumpliendo muchos, muchos años».

El desfile lo abrió el diseñador vallisoletano Alejandro Maillo con su colección This is me , inspirada en Disney y su propia identidad. Una muestra que incluyó vestidos de fiesta y novia con diversos tejidos y siluetas.

Desde Burgos, Carolina Gázquez presentó una colección de vestidos de novia inspirada en la flora y fauna selvática, confeccionados con tejidos naturales y diseños innovadores. Seguidamente, la elegancia atemporal de la moda nupcial se hizo presente en la colección Sempiterna , de la vallisoletana Esther Noriega, que presentó prendas con detalles distintivos como cinturones de pedrería y escotes, capturando la esencia eterna del romance.

La visión única y desafiante de tendencias en la novia de José Martín sirvió para proseguir el desfile. En cuanto a su colección masculina, el palentino ha elegido en esta ocasión cortes clásicos pero audaces, combinados con tejidos como jacquard con motivos barrocos, logrando así un equilibrio perfecto. El broche de oro lo puso el debut en la moda nupcial de la diseñadora leonesa Sara Santiago, que presentó su colección Poderío , inspirada en la opulencia del siglo XVIII.