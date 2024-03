Sánchez ensalza el éxito colectivo de la lucha contra el covid-19

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

«Da la sensación de que han pasado 100 años», pero solo han transcurrido 4 desde aquel 14 de marzo en el que España se confinó por «un enemigo» del que ignoraba casi todo, el covid-19, pero al que se derribó gracias al «logro colectivo» de una sociedad que, «remando a una», se comportó de manera «ejemplar».

«Muchas gracias, España», ha resaltado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el acto «El día en que empezamos a vencer» celebrado en el Instituto Cervantes para conmemorar el cuarto aniversario de la declaración del estado de alarma para frenar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Acompañado de las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, Mónica García, y su antecesora, Carolina Darias, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, Sánchez ha repasado las medidas que, tras anunciar el 13 de marzo de 2020 que al día siguiente declararía el estado de alarma, tuvo que tomar para doblegar la curva.

«Entonces no lo sabíamos, pero aquel fue el día que empezamos a vencer con decisiones muy duras, con la confianza en la ciencia, con un comportamiento ejemplar. La sociedad entera derrotó a la pandemia», ha enfatizado el jefe del Ejecutivo antes de reivindicar «ese logro colectivo» por parte de la ciudadanía que, «en el momento más duro de los últimos años», demostró «compromiso, madurez y templanza como nadie antes había podido imaginar».

Aquel día, Sánchez afrontó «la comparecencia más difícil» que ha hecho como presidente del Gobierno. Durante los primeros días de confinamiento, le hizo «mucha gracia» como empezaron a viralizarse vídeos de personas que «redescubrían sus casas». Pero conforme avanzaba, «ya la cosa no era tan graciosa».

Han transcurrido cuatro años, aunque tiene la sensación «de que han pasado 100», porque aquel 14 de marzo «cambiaron muchas cosas» y el tiempo ha demostrado que «aquella decisión» de dar «máxima prioridad» a evitar la expansión del virus fue la acertada, como le sugirieron la ciencia y los expertos. Entre ellos, su «querido amigo y un extraordinario profesional», Fernando Simón. "Una de las pocas certezas que teníamos en aquellos momentos era que la distancia social, que la limitación de la movilidad salvaban vidas y que eran nuestra mejor baza, casi la única que teníamos", ha enfatizado.

Ni siquiera podía pensarse en que pocos meses después estaría disponible una vacuna y en que, Araceli, la primera mujer en recibir una dosis el 27 de diciembre de 2020, cumpliera 100 años.

"Me he sentido muy orgulloso de España en reiteradas ocasiones, y nunca como entonces, porque descubrimos nuestra fuerza colectiva, nuestra determinación era España entera remando a una, dando una lección única de patriotismo cívico", ha resaltado.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado para dar las gracias a la sociedad española a través de los representantes que han acudido al acto: Carmen, la enfermera que administró la primera vacuna a Araceli; Inés, capitana del equipo español de gimnasia rítmica; Lourdes, profesora de instituto; Jorge, policía local de Coslada; y Kimberly, migrante venezolana responsable de una clínica estética.

Todos ellos han hablado también de aquellos días; Carmen recuerda especialmente emocionante cuando, tras vacunar a Araceli, llegó el turno del resto de mayores de su misma residencia, que les calificaron como ángeles que habían llegado para salvarles.

A Inés el deporte le siguió dando vida incluso cuando convirtió su salón en el centro de élite en el que antes de la pandemia entrenaba diez horas diarias.

"La disciplina, la superación y el esfuerzo de esos días yo ya lo había aplicado en mi vida antes, y lo extrapolé", ha señalado.

Lourdes era de las pocas profesionales de secundaria que sabía algo ya de la formación online, pero valora sobre todo como su colectivo se esforzó para no dejar a nadie atrás; a final de curso, una de las cosas que más le agradecieron sus alumnos fue que se les diera la "oportunidad de que la frialdad de las pantallas pasara a segundo plano"

Isabel, directora general de Focus, recuerda que los espacios culturales fueron uno de los primeros en cerrar, pero también que España "fuera uno de los primeros países del mundo en reabrir los teatros", convirtiéndose en un modelo.

Jorge se queda con que, pese a que hubo "casos puntuales de individuos que no respetaron el bien común", prácticamente "la totalidad de la población hizo piña". "Fuimos a una", ha ensalzado.

A Kimberly, a la que el confinamiento le coincidió con el final de su contrato laboral, la experiencia le sirvió para "cocinar y limpiar rincones de la casa que no había limpiado" jamás, pero también para apuntarse a todos y cada uno de los cursos online que veía. "Me formé y me dedique al mundo de la estética monté una clínica y de momento ahí seguimos", ha celebrado.