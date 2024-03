Chicas de León con las manos en los motores

«Me salí de la ESO e hice un ciclo básico de electricidad. No me gustaba nada de lo que se supone que deben estudiar las chicas. Ahora estudio Mantenimiento y Mecanizado-. Lo he visto en casa, a mi padre», asegura una estudiante de FP del colegio Don Bosco de León. «Soy una manitas, como mi abuelo», asegura Ariadna, que trabaja de camarera y limpiando casas mientras estudia la rama de electricidad. «Decidí estudiar una FP de la rama de telecomunicaciones, como mi hermano», apunta Irene.

Son chicas que ya han roto el molde de la desigualdad en el acceso a las ramas stem de la Formación Profesional, unas enseñanzas que se incorporan por primera vez al programa Stem Talent Girl porque presentan la misma brecha de género que los estudios universitarios.

Así, existen familias acaparadas prácticamente por los hombres, por ejemplo, Instalación y Mantenimiento (97,4% en FP Básica, 97,7% en Grado Medio y 95,5% en Grado Superior),Transporte y Mantenimiento de Vehículos (97,3% en FP Básica, 96,5% en Grado Medio y 95,3% en Grado

Superior), Electricidad y Electrónica (96,4% en FP Básica, 96,4% en G. Medio, 93,7% en G. Superior) y Fabricación Mecánica (97,1% en FP Básica, 96,3% en Grado Medio y 90,7% en Grado Superior).

Por el contrario, las mujeres representan un porcentaje muy elevado de la matrícula en familias como Imagen Personal (79,6% en FP Básica, 87,2% en G. Medio y 93,0% en G. Superior), Servicios Socioculturales y a la Comunidad (52,5% en FP Básica, 86,7% en Grado Medio y 86,6% en Grado Superior), Textil, Confección y Piel (57,8% en FP Básica, 78,0% en Grado Medio y 81,0% en Grado Superior) y Sanidad (76,4% en G. Medio y 76,4% en Grado Superior).

Corregir estas desigualdades y animar a más chicas a iniciarse en las áreas stem (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) de la FP es el objetivo del programa Stem Talent Girl que se acaba de estrenar en León. Con un totald e 33 alumnas en la provincia (11 en la capital) sobre 113 en Castilla y León, esta nueva modalidad del programa que promueve el talento femenino en las áreas científicas y tecnológicas está enfocada a promover la participación de las mujeres en modalidades de FP que se imparten en Castilla y León como son Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y agua, Fabricación mecánica, Industrias alimentarias, Imagen y sonido, Informática y comunicaciones, Instalación y mantenimiento, Madera, mueble y corcho, Química y Transporte y mantenimiento de vehículos.

El Colegio Don Bosco es uno de los centros que se ha sumado a esta nueva modalidad del Stem Talent Girl. Un total de ocho alumnas de este centro de las ramas de los grados de Mecatrónica Industrial (superior), Mecanizado, Telecomunicaciones e Instalaciones (medio) se han sumado a las 11 estudiantes de la ESO que participan en el programa este curso.

A estas chicas no les tendrán que motivar para decantarse por ramas en las que las mujeres son minoría. «Me ha gustado desde pequeña», señala una alumna que estudia el grado superior de Mecatrónica Industrial. Sabía que serían pocas chicas en su clase, pero «pensé que íbamos a ser aún menos».

Son la punta de lanza de un cambio en el que esperan servir de ejemplo a otras chicas que, desde la ESO, se decanten por la Formación Profesional sin temor a meter las manos en los motores y a vérselas con cables y circuitos electrónicos.

«No se me dan bien las ciencias, pero es algo que me interesa y quiero conocer bien otras ramas», señala una alumna de ESO que aún no tiene muy claro por dónde encaminará sus estudios y que participa en el Stem Talent Girl.

En la modalidad de FP de este programa participan empresas, profesionales stem y antiguas alumnas para crear un «ecosistema de talento e intercambio de conocimientos que impulsa y fomenta el acceso a esta modalidad formativa de alto impacto empresarial y visión de futuro», señala Lucía López de la Fundación Asti.

Las alumnas participantes conocerán referentes y casos de éxito que podrán servir de inspiración en la toma de decisiones del futuro educativo y laboral de las nuevas generaciones.

El primer evento del Stem Talent Girl tendrá lugar en León el 5 de abril. La Fundación Empresa Familiar, volcada en el desarrollo de oportunidades de empleo para la juventud a través de la FP y en particular la FP Dual, y Caixa Bank Dualiza, dedicada de modo íntegro a la promoción y el apoyo de la Formación Profesional y especialmente a la modalidad Dual, se han sumado a esta nueva modalidad del Stem Talent Girl en la Formación Profesional.

La distribución por sexo para una familia profesional suele tener cierta similitud en los tres grados. Sin embargo, existen familias con diferencias significativas, presentando generalmente un mayor porcentaje de mujeres en el Grado Superior. Según los datos estadísticos de matrícula de la FP del Ministerio de Educación del curso 2021-2022, las diferencias más destacables se dan en Seguridad y Medio Ambiente (8,1% de mujeres en Grado Medio y 42,8% en Grado Superior) y Hostelería y Turismo (39,9% en G. Medio y 56,0% en Grado Superior). En menor medida, también existen familias en las que el porcentaje de mujeres en Grado Superior es menor que en Grado Medio, como es el caso de Industrias Alimentarias (57,4% en Grado Medio y 51,2% en Grado Superior).