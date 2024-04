Frank Cuesta, a punto de morir por una rana dardo: "Es una especie de muerte silenciosa, sin dolor"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El leonés Frank Cuesta ha estado a punto de morir por envenenamiento. En un vídeo colgado en una de sus redes sociales, Frank de la Junta, como se le conoce popularmente, comenta: "Hoy es uno de esos días que os tengo que decir que estoy vivo de milagro. He pasado dos días en el hospital bastante enfermo. Me podía haber muerto perfectamete de una manera silenciosa".

El etólogo valora que "por una vez "que no fue "un cabezón y fui al hospital de urgencias y me tuvieron que hacer una limpieza de sangre".

El asunto es que el televisivo personaje ha sufrido un envenenamiento masivo con una infección en los riñones, el bazo y el hígado. "No lo esperaba para nada y ha pasado".

¿La razón? La explica él mismo. "Hace unos días estaba limpiando una de las zonas del refugio para habilitarlo para animales que llegaban. Y encontré unas ranas dardo que llevaban allí mucho tiempo, que habían nacido en cautividad y obviamente no tenían el veneno".

Pero la carga letal de estos anfibios depende de la comida. "Les he dado grillos, pero no contaba con que allí hay hormigas de fuego, arañas y estas ranas las han comido. Al yo manipularlas para desplazarlas, creyendo que no tenían veneno, sí lo tenían".

¿Y qué le ocurrió? "Yo esa noche empecé con mucha fiebre. Al día siguiente mucho peor. A mediodía caí inconsciente en la cama desde las 12 hasta las 7. Cogí el coche de milagro y entré en un estado de coma muy raro. Toda la noche estuvieron limpiándome y gracias a dios estoy aquí. Nunca había sentido esa sensación". Frank Cuesta recalca: "Todavía estoy muy jodido, sobre todo en los riñones. Pero son cosas que te ayudan a entender la naturaleza y la estupidez humana por mi parte".

"La naturaleza es sabia -añade-. Dos de estas ranas las han analizado y están a full de veneno. Te sorprende mucho eso y hace un daño... Son muy peligrosas si están en estado salvaje".

Rana dardo.dl

Todo esto le ha hecho recapacitar sobre su estilo de vida. "Y también me ha valido para que haya gente conmigo full time y que esté en el refugio. Yo lo creé para dar libertad a animales y no me di cuenta de que ni tengo vida ni hay nadie que pueda seguir con esto si a mí me pasa algo. Es jodido sentirte solo y va a haber cambios en el santuario".

"Yo tengo que tener vida personal y visitar a mis hijos y de un tiempo a esta parte estoy muy esclavizado -se queja-. Deciros que está todo bien, por eso no he estado posteando, porque estaba en el hospital. No estaba enfermo, me estaba muriendo literalmente. Estoy inflado de todo lo que me han metido, pero sobreviviendo. Es una especie de muerte silenciosa sin dolor pero es que te vas". "Habrá más vídeos cachondos. Gracias", concluye Frank Cuesta en su vídeo.