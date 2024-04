Así son las 'KlimaSeniorinnen', el grupo de abuelas suizas que han arrancado una sentencia ambiental histórica en Estrasburgo

Publicado por Amanda Alonso / 20 Minutos León Verificado por Creado: Actualizado:

No tomar acciones para frenar el cambio climático es una vulneración de los Derechos Humanos. Es lo que defiende KlimaSeniorinnen, una asociación formada por ancianas suizas que se han unido para luchar activamente contra la crisis climática y a las que ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón.

Su historia comienza con una premisa: las olas de calor son cada vez más intensas, y las mujeres, especialmente las de mayor edad, tienen más probabilidades de morir cuando las temperaturas aumentan. Aunque saben que esto no va solamente de ellas: "Nuestra generación ha hecho mucho para destruir el clima. Tenemos una responsabilidad. A todos les beneficiará que consigamos que Suiza haga más para detenerlo", explicaba Pia Hollenstein, de 73 años a The Guardian.

Ella es una de las más de 2400 personas mayores de 64 años que conforman la Asociación de Personas Mayores del Clima a las que Greenpeace Suiza apoya y financia, con la intención de garantizar su éxito.

De mayor, activista

Elisabeth Stern es otra de las integrantes de KlimaSeniorinnen que ha llevado a Estrasburgo la demanda contra Suiza. Ella nació en los años cuarenta en una zona rural del noroeste de Suiza, rodeada de glaciares que, con los años, han ido perdiendo el 80% de su volumen.

Viajar a Zimbabwe en los años 90 le aportó el clic definitivo. Allí se dio cuenta de que las precipitaciones estaban disminuyendo, y el hambre aumentaba. Por eso, aunque la mayor parte de su carrera profesional la dedicó a la antropología, a su regreso a suiza decidió convertirse en activista medioambiental: por el día trabajaba en nueva empresa de finanzas verdes y en su tiempo libre se involucraba en movimientos pacifistas, feministas y antinucleares.

Con la jubilación no llegó el descanso. "Cuando me jubilé, tenía muy claro que tendría que ser activista. Simplemente, no podría ser otra cosa", contaba a Euronews Green.

El primer caso de cambio climático en el TEDH

Las 'abuelas suizas' conocían sus posibilidades frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso, dado que sólo las personas con capacidad legal pueden demandar, formaron la Asociación de Personas Mayores del Clima. "¿Por qué una asociación? Porque de este modo los procedimientos judiciales no dependen de personas individuales" explican en su página web. "Obviamente, somos conscientes de que los hombres mayores, las personas con enfermedades y los niños pequeños también sufren olas de calor y otros efectos climáticos, pero al centrarnos en la susceptibilidad particular demostrada de nosotras, las mujeres mayores, simplemente aumentamos las posibilidades de éxito de nuestra demanda, lo que en última instancia es bueno para todos".

Y, en efecto, el resultado ha sido todo un éxito. El TEDH ha considerado que la asociación demandante tenía derecho a entablar un procedimiento (locus standi) en relación con las amenazas planteadas por el cambio climático en el Estado demandado, en nombre de personas que podían alegar que sus vidas, su salud, su bienestar y su calidad de vida, protegidos por la Convención, estaban expuestos a amenazas específicas o a consecuencias adversas relacionadas con el fenómeno en cuestión.