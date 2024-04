Irsus preparando

Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

Titularía ese librillo « Cocina lento, come despacio », tarea pendiente que siempre me tienta. Hay historia en los platos viejos... y geografía, cultura... o matemáticas de Dios, que decía en la radio el dominico Zugasti: Quien más da más tiene . Comer no es sólo necesidad, debe ser además placer sin tener que ir de Epulón o Pantagruel. Entre cazuelas también es virtud el menos es más . La cocina pobre o frugal pide ingenio; esa es la bendita gracia de lo que guisaban o freían nuestras abuelas, diplomadas ellas en la universidad del hambre y de lo poco. Conocemos las virtudes de cocinar lento, pero alegamos no tener tiempo. Sabemos del deleite de hacer de una comida encuentro y sobremesa -comer, rascar y hablar, todo es empezar-, pero nos apresuramos para poder perder después más tiempo. Algunos añoran los viejos sabores tatuados en el paladar, pero... Olvidaos, nos dijo el Oráculo de Pedrún: Los zampabollos y zampapollas de hoy engullen de dos bocados una hamburguesa pringosa y no quieren conocer la gloria de unas patatas viudas, una tarta con costra hecha de sólo pan duro, leche y huevo o aquella «ropa vieja» que sólo si se la cuelan en burrito la creerán tex-mex. ¿Qué harán cuando crisis alimentarias, desastres naturales o bélicos hagan telarañas en su frigorífico?, ¿sabrán restar o ayunar?... Pues que empiecen a comer menos quedándose con hambre para irse acostumbrando (bueno para la línea). Y pregunten qué es el preparacionismo (pincha en Preppers España ), movimiento que nació de la inquietud de unas personas debido a que en cualquier momento podría ocurrir una catástrofe o emergencia. Y lo primero que recomiendan es prepararse la « mochila de 72 horas » para supervivencia en caso de catapún, pues eso es lo que tarda la autoridad en tenerlo bajo control. No son pocos los que aquí la tienen ya preparada con todo lo básico para este fin y hay algún preparacionista que lleva incluso 10 años acopiando víveres. Irsus preparando, nos aconsejó el Oráculo riéndose en cabroncete y sembrando pánicos. Preparaos.