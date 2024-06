La leonesa que busca coronarse en Madrid

El lunes 10 de junio es el gran día para Johana Llamozas. Desde hace dos meses viaja a Madrid todos los fines de semana para prepararse para el concurso de Miss Universo Madrid. La joven belleza leonesa-venezolana representa al distrito de Moncloa.

«Después de tanto trabajo llegó el día de la gala final», asegura. Con muchas ganas y convencida de que tiene muchas posibilidades, si consigue su objetivo, pasará a la competición de Miss España. «Soy una de las favoritas, me sé desenvolver y me he preparado desde abril para esa gran noche», afirma.

Han sido unas semanas intensas para esta mujer que trabaja por las mañanas de camarera en el bar La Cháchara y tiene una hija de cuatro años. Johana asegura que se ha podido presentar al concurso porque «ahora acepta a madres y mujeres casadas», para quienes estaban vetados los concursos de belleza.

Johana Llamozas dio el paso cuando «mi madre me dijo: yo te apoyo». Dejar a su hija en buenas manos para poder viajar a Madrid todos los fines de semana era una condición indispensable para ella. La aspirante a Miss Universo Madrid por el distrito de Moncloa reside en España desde hace cuatro años y en León desde hace tres. Vivir fuera de Madrid no fue obstáculo para ser candidata en la capital.

«León es mi casa, estoy muy agradecida por la acogida, pero para buscar oportunidades me ha gustado más Madrid», admite. «Aquí (en León) no hay posibilidades para el mundo del modelaje», añade. En Madrid, cada fin de semana, se ha formado en oratoria, pasarela, baile y opening, cuatro disciplinas del concurso complementarias al porte y la belleza bajo la dirección de Miguel Gómez y Martín Montero.

Johana Llamozas, de 24 años, tiene experiencia de la pasarela en su país. Es una profesión por la que siente gran atracción aunque, después del parón por la maternidad, quiere continuar los estudios. «Me he matriculado en Farmacia para empezar en septiembre en un instituto de León porque mi madre se ha ofrecido a ayudarme con la niña», apunta.

Su hija nació en Murcia, provincia desde la que decidió trasladarse a León orientada por una amiga. «León es una ciudad pequeña pero muy acogedora, está muy bien para empezar y muy tranquila para criar a mi hija», apunta.

Johana Llamozas es una de las veinte bellezas aspirantes al concurso Miss Universo Madrid. No es la única que procede de otra provincia para competir por la capital del reino. Otras dos mujeres, de Oviedo y Pamplona, también representan a alguno de los distritos madrileños. La que consiga alzarse con el título será la que representará a la región en el concurso de Miss España.