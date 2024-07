Cuando León es tierra de oportunidades para talento propio y ajeno

Carolina Concovia, su esposo y su hijo son de Argentina. No conocían León ni tenían ningún vínculo con la ciudad. «Llegamos a León buscando trabajo en España por internet. Nuestros primeros contactos con la ciudad fueron a distancia». La respuesta que recibió de una editorial de León les puso foco en esta ciudad del norte de España. «Mi marido se contactó con el Programa Talento León del Ayuntamiento, coordinado por Ildefe», añade. A partir de estos contactos, A partir de ahí, hicieron «averiguaciones sobre la ciudad y a considerar nuestro posible traslado».

Las entrevistas con el equipo del Ildefe fueron decisivas. Les dieron pistas de «la alta calidad de vida» y sus posibilidades de inserción laboral. El panorama cuadraba con sus deseos: «Buscábamos vivir en una ciudad de tamaño mediano, en la que el ritmo de vida no fuera vertiginoso. Teníamos el sueño de vivir cerca de la naturaleza y, sobre todo, en un ambiente donde sintiéramos seguridad», explican.

Carolina Concovia está especializada en diseño de información y Lucas Arroyo, es ingeniero mecánico. Él ha encontrado trabajo asalariado. Ella tiene su propio proyecto de emprendimiento de Comunicación Visual, Aluna, y ha encontrado sus primeras oportunidades en León en el ámbito académico, realizando infografías y presentaciones digitales para proyectos de investigación.

Además, trabaja de forma remota para Italia y Argentina n servicios de contenido y diseño para redes sociales, y en la producción de identidad visual y de material gráfico de promoción y comunicación. En Argentina ha trabajado tanto para el ámbito privado y público en visualización de información, en proyectos de diversos sectores como la sostenibilidad, la banca, la inclusión social y las políticas públicas de desarrollo económico.

Hace dos años que residen en León y están encantados. El balance es positivo». León es la ciudad intermedia que buscaban, cuenta con todos los servicios y está muy bien conectada con otras ciudades como Madrid y Oviedo, a través del tren de alta velocidad o de líneas de autobuses».

«Para nosotros, no hace falta mucho más: se respira tranquilidad en las calles, hay muchos espacios verdes dentro de la ciudad y, si uno se desplaza a pocos kilómetros, se encuentra con la montaña, ríos y bosques». También valoran la buena acogida de la gente «desde que llegamos y nos sigue tratando con mucha calidez». Han encontrado nuevos amigos en León, tanto españoles como argentinos.

Carolina y Lucas son dos de las 70 personas —91 con la familia— que han llegado a León desde 2020 con el programa de talento del Ildefe. Los resultados han ido en aumento. El primer año, en plena pandemia, solo llegó una mujer, procedente de Asturias. En 2021 fueron siete, tres mujeres y cuatro hombres procedentes de otras provincias de España (Zamora, Burgos, Madrid, Sevilla, Salamanca) y Argentina.

En 2022, la cifra ascendió a 13 personas, 4 hombres y 9 mujeres, procedentes de Argentina, Italia, Países Bajos y España (Madrid, Valencia, Bilbao, Valladolid y Coruña). En 2023 se duplicó el número y hubo más personas que llegaron desde el extranjero. Volvieron o se asentaron en León un total de 25 personas, 11 mujeres y 14 hombres, procedentes de Venezuela, Argentina, México, Colombia y España (Barcelona, Burgos, Madrid, Valladolid, Málaga, Zamora, Asturias y Lugo). En lo que va de 2024 son ya 24 personas las que se han adherido al programa. Son 11 mujeres y 13 hombres, procedentes de Argentina, Chile, Irán, Colombia, Venezuela, Brasil, República Dominicana y España (Barcelona, La Rioja, Madrid, Salamanca, Valladolid, Navarra, Málaga y Santander).

Después de algo más de tres años fuera y con mucha experiencia era el momento de «decidir dónde quería asentar mi vida personal y en ese aspecto familia y amigos tenían todo el peso del mundo». La motivación era totalmente personal, pero quería volver a León con un trabajo.

No recuerda cómo se enteró del programa Talento del Ildefe. «Posiblemente por Linkedin». Una vez que se puso en contacto (https://talento.ildefe.es/unirme/) empezó a ponerse en marcha su opción de volver a León. «Creo que es un buen programa, me entrevistaron y a partir de ahí movieron mi CV por las empresas de León y me avisaban continuamente de las últimas ofertas relacionadas con mi profesión. Fue una muy buena experiencia», sostiene Daniel.

El Ildefe explica que desde el momento en que el formulario llega a sus terminales, una orientadora trabaja mediante tutorías individualizadas con los ‘talentos’ para ayudarles a identificar oportunidades profesionales en la ciudad.

Daniel Castro aprovecha las tardes de verano para visitar a su familia en La Milla del Río. ramiro

Hay 57 empresas leonesas adheridas que remiten al Ildefe sus ofertas de empleo cualificado. Si lo ven necesario, también ofrecen consejos «para mejorar sus posibilidades de inserción». El servicio Relocation ayuda a las personas a instalarse en León una vez han tomado la decisión de ubicarse en la ciudad. Ofrecen, sin ningún coste, información sobre vivienda, empadronamiento, mudanza, homologación de títulos, educación, sanidad…).

Daniel Castro regresó en noviembre de 2023. Su impresión es que la ciudad está «cambiada y mejorando. Ha crecido y está en un buen camino» en comparación con otras en las que ha vivido, comenta este ingeniero mecánico.

«Todo siempre es mejorable, es lo que nos enseñan en ingeniería», apostilla. Las vías de transporte que conectan la provincia, que le toca transitar con frecuencia, es una de las cosas sobre las que llama la atención para dar mejores servicios. «Lo mejor de estar en casa es disfrutar de esta ciudad y de la provincia. Siempre lo digo: hace falta salir para darse cuenta de que León tiene una calidad de vida envidiable, una cantidad de paisajes y lugares que visitar que no he encontrado hasta el momento en ningún otro lugar», recalca.

También sugiere un mayor impulso para aumentar las posibilidades laborales en su sector con medidas como «espacios para dar visibilidad a los emprendedores». La diversificación de la oferta de empleo también sería otro tema a mejorar.

Lo mejor de León para esta pareja argentina es su gente, la conexión estratégica con otras ciudades y la naturaleza cercana. «Por su tamaño, se puede acceder a casi todo caminando o en bicicleta. Y el sol está muy presente, hasta en invierno», apuntan.

Sería bueno, añaden, dar a conocer al «mercado externo» el potencial de León para generar nuevos polos industriales y, en consecuencia, empleo. Otra idea que ponen sobre la mesa es fomentar el teletrabajo para crear «una idea de ciudad abierta y conectada con otros mercados», al igual que conectar empresas e instituciones con estudiantes y emprendedores.

Carolina, Lucas y su hijo se están adaptando bien. Después del choque inicial, que tuvo sus dificultades, la adaptación es buena. «Argentina y España comparten mucho: nuestra cocina es similar, nuestra forma de relacionarnos, ¡hasta los chistes son parecidos! Eso ayuda a que la adaptación sea rápida». Por muchas facilidades que hubieran tenido, el reto no lo hubieran conseguido sin otro ingrediente esencial: «Vinimos con muchas ganas de trabajar y salir adelante; decididos a adaptarnos a las nuevas circunstancias», subrayan. «Creo que esto es clave para ir construyendo o re-construyendo un camino de a poco», concluye la pareja.