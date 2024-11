La gesta de Lucía con el cáncer mueve a Moteros Solidarios

Para luchar contra el cáncer están los citostáticos y toda una batería de tratatamientos. Para luchar contra el cáncer social del odio nada mejor que la empatía y la solidaridad. Lucía, la adolescente leonesa con un sarcoma de Ewing que fue acosada en redes por no ocultar la calvicie que le produce la quimio, se subió este domingo sobre las dos ruedas de Moteros Solidarios.

Con este gesto, los moteros leoneses quisieron abrazar a Lucía y reconocer su coraje haciendo gala de los mejores valores frente a los odiadores de internet. La asociación leonesa hizo coincidir su carrera anual por la ciudad en favor de la donación de sangre con un acto de solidaridad y ánimo a esta joven que está a punto de cumplir los 15 años y de dar la campanada del final de su tratamiento.

El 2 de diciembre es su cumpleaños y el 8 de diciembre, fiesta nacional, será un fiestón particular para Lucía García Blanco. La adolescente leonesa culmina en esta fecha los 14 ciclos de quimioterapia que su cuerpo ha soportado con éxito en la unidad de adolescentes del Hospital Gregorio Marañón, donde es atendida desde marzo, cuando recibió el diagnóstico. Como preludio a esa campanada, ayer llegó a la plaza de Botines subida en la moto con su tío como piloto. Fue recibida con el aplauso del colectivo de Moteros Solidarios y de Fundaspe, además de personas anónimas que, atraídas por el evento, se acercaron a conocer a Lucía.

A Lucía le dan un poco de miedo las motos, pero se montó en uno de estos imponentes vehículos que la Policía Local le concedió el honor de probar para recibir el homenaje, que se materializó con un peluche de Moteros Solidarios y una placa de Fundaspe. Emocionada por el gesto, Lucía agradeció la labor solidaria de estas asociaciones. La donación de sangre tiene un valor muy especial para las personas con cáncer, ya que muchos tratamientos precisan las transfusiones de sangre o de derivados del plasma.

Acompañada de su madre, Susana, y su padre, Rubén, de su hermana Claudia y sus abuelos Esteban y Berni, tampoco faltó para el acontecimiento el nuevo miembro de la familia que llegó con el cáncer, Ringo, un perrito juguetón que estaba deseando subirse a la moto.

Lucía forma parte de un grupo de adolescentes con cáncer de toda España que hacen activismo en las redes a favor de la donación de sangre. Además, antes de ser diagnosticada Lucía ya era voluntaria de Alcles León. Todas las navidades sube al hospital con las compañeras de la academia de danza Piluca para bailar para los pacientes de la planta de Hematología. Este año ha tenido que dejar colgadas las zapatillas de danza, pero en Navidad espera repetir la experiencia con sus compañeras.

El sarcoma de Ewing es un tumor que comienza como una proliferación de células en los huesos y el tejido blando que los rodea. Se lo diagnosticaron en marzo, después de que le apareciera un bulto sospechoso en la espalda. El tratamiento de quimioterapia le llevó a raparse la cabeza para paliar los efectos de la caída en mechones que producen los citostáticos.

Presentarse en las redes con su aspecto real ‘molestó’ en las redes. Los insultos, burlas y mofas por presentarse tal cual se dispararon. Animada por las compañeras, decidió grabar un vídeo en el que contestó a este acoso en su cuenta de Tik Tok (luuciiaggaarcia). «Soy una persona normal, con cáncer», rebatió. «Sé que te hace gracia que yo no tenga pelo, vale; pero lo que no puedes ir poniendo comentarios sin saber cómo le van a afectar a una persona como yo, que tiene cáncer. Ya es una situación lo suficientemente dura para que tengas que venir tú a comentar tonterías así».

«A mí me da igual lo que me digáis, me la trae al pairo», respondió Lucía en su vídeo. Pero quiso ponerse en el lugar de otras personas que tuvieran otra sensibilidad para pedir respeto. «Ya tengo bastante con lo mío. Pero si es otra persona que tiene otro carácter u otra personalidad, tú sabes lo que podría pasar y no lo voy a decir porque Tik ToK me quita el vídeo».

«Así que, por favor, antes de ser tan sumamente tonto e inculto, háztelo mirar porque es una cosa que podría pasarte perfectamente a ti», concluyó. La contundente respuesta disparó los seguidores de esta leonesa en la red social más popular de los jóvenes. Actualmente cuenta con 86.000 seguidores y el vídeo tiene más de 400.000 visualizaciones.

Ramón Carro, presidente de Moteros Solidarios, se ofreció para dar una charla de apoyo para incidir en la solidaridad frente a la intolerancia. El presidente de Fundaspe, Martín Manceñido, destacó la importancia de donar sangre para en particular para los pacientes con cáncer.

La familia de Lucía García Blanco solo tiene agradecimiento para la sanidad pública, tanto en León como en Madrid. Los traumatólogos y oncológos del Caule derivaron a la niña a Madrid nada más conocer el diagnóstico. «En el Gregorio Marañón la atención es exquisita. No sólo de médicos y enfermeras. Una auxiliar se ofreció a hacerle comida en casa cuando no podía comer nada».