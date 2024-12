Objetos arrastrados por el techo, bebés llorando, risas tristes... las monjas de Belorado confiesan días de terror al The New York Times

Publicado por Julio César Rico Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Primero empezaron a enfermar, luego se desataron peleas y por la noche oían ruidos inexplicables. Objetos arrastrados por el techo, bebés llorando, risas tristes, pasos que iban y venían. Las cosas, como las tijeras, se movían por las mesas y las manijas de las puertas giraban con una fuerza invisible.

Es la descripción de las "experiencias sobrenaturales" que sufrieron las monjas del convento de La Bretonera, en Belorado (Burgos), en su anterior convento de Derio (Vizcaya), y que hizo que se vieran obligadas a abandonarlo tras consultar con tres exorcistas en 2017.

Pero a pesar de las investigaciones realizadas en aquel momento, que determinaron que no existían los fenómenos narrados, las monjas están convencidas ahora de que el mal estaba en acción. "Cuando te encuentras cara a cara con el diablo, sabes con quién estás tratando", dijo la hermana Paloma, de 47 años, en The New York Times, donde han contando un suceso ocurrido antes de 2020 y por lo que vendieron, después de haber sentido la presencia del mismísimo Satanás, el inmueble.

Un conflicto global



Lo cierto es que esta semana se cumplen siete meses desde que las monjas de Belorado retaran al Vaticano y rompieran con la Santa Sede, lo que hizo que en junio fueran excomulgadas y ahora estén a la espera de saber si serán deshauciadas o no del convento de Belorado. Será el 19 de diciembre cuando se celebre una vista para decidir el futuro de las exclarisas tras la demanda de desahucio presentada por el arzobispo de Burgos.

Mientras se aclara su futuro, las monjas amenazaron en noviembre con escalar el conflicto a nivel global. Y lo han cumplido con la publicación realizada en The New York Times, donde, además, afirman que "hasta hace poco habían observado siempre sus votos de obediencia", pero su ruptura con la jerarquía, dicen, fue provocada "por la falta de apoyo durante un periodo prolongado de dificultades económicas y espirituales".

Las últimas noticias que habían llegado desde el interior del convento era la petición que realizó su actual mentor espiritual, Rodrigo Henrique Riberiro da Silva, un falso obispo brasileño que habría tomado posesión del convento este verano. En concreto, inició una recaudación de 194.000 euros para abrir un seminario en Burgos.

Aún así, la estrategia de las de Belorado, hasta que se celebre el juicio, pasa por aguantar, aunque las esperanzas de las exmonjas de quedarse en el convento son, tal y como cuentan ellas mismas, "muy escasas". Es por lo que si el jueves de la semana que viene no se presentan en el juzgado y mantienen su erre que erre, el 23 de enero será la Guardia Civil quien entre en el convento para sacar a estas monjas del lugar en el que se atrincheraron en mayo. Desde allí han dedicado más que palabras e insultos al arzobispo de Burgos, Mario Iceta.