San Antón, helador, cumple con las mascotas de León

El frío no asustó a los perros, muchos bien abrigados y acicalados hasta con lacitos, ni a sus dueños y dueñas que soportaron una larga cola y más de una hora de espera hasta que terminó la misa y salieron a la puerta de San Marcelo el cura, las autoridades y los miembros de la Asociación San Francismo el Real Extramuros de León, mantenedora de esta tradición.

Entre ladridos y expectación, el canto del ramo a San Antón y las tres vueltas al templo que fue del concejo de León, como manda la costumbre, precedió a la lluvia de agua bendita que don Roberto repartió con el hisopo.

Los perros del Club Mushing León, que llegaron a la carrera por la calle Ancha precedidos por un coche de Protección Civil con su aviso de sirena, fueron los primeros en recibir la bendición de San Antón, mientras se repartían los cotinos bendecidos para la ocasión después del canto del ramo, unas palabras del alcalde y los refranes que echó Manuel Ferrero.

Para Vitorina, una caniche toy de siete meses, fue el bautizo. María y Lola, sus dueñas, acudieron puntuales a la cita porque “somos creyentes y ha estado muy malita”. Ahora la llaman Resurrección y confían en que la bendición del santo la proteja de los males.

Laia, de nueve años, es la chiguagua de Teresa. “Vengo a la bendición siempre que puedo”, comenta su dueña, Teresa. Tiene fe en el santo y pasión por su perra. “Primero ella antes que yo, señala esta leonesa para quien su perra es toda la compañía que tiene en casa. “Una cosa es decirlo y otra tener una de estas ‘cosas’ en casa. Estoy sola”, comentó la mujer.

Saky también fue a la bendición. A sus diez años es la alegría de Jesús, a quien sus hijos le sorprendieron con la mascota. “Menos el año de la pandemia, siempre venimos a la bendición”, admite el hombre, para quien su perro “es lo máximo, un miembro más de la familia”.

Y después de Saky llegó Bimbo a la familia, un bichón maltés de tres años que siempre acude a la cita de San Antón. “Poder venir significa que está con nosotros”, comentan Jairo y Vanesa, hijos de Jesús. Su Bimbo nació con un problema de corazón, le operaron y quedó perfecto. “A día de hoy no tiene nada, va a todas partes con nosotros, incluso a ver hasta los fuegos artificiales. Se adapta a todo”.

Laika, de 5 años, es un cruce de Beagle y la gran compañía de Jesús Fernández . “Vengo a bendecirle para protegerle de lo que pueda pasar, que esté protegida y sana”. Lo que recibe de Laika no tiene precio. “Es muy cariñosa” y “menuda compañía es para una persona sola!”, afirma el dueño. “Llego de trabajar y la tengo detrás de la puerta. Se me quitan todos los males”, comenta este vecino de León. Jesús confiesa que su perra le ayudó a superar la muerte de su hermana y a empezar a salir de casa después de la pandemia. “Lo pasé muy mal”.

Galicia es la perra de cinco años de Daisy, una mujer que al llegar de Venezuela se vio sola y encontró en su perrita una compañía perfecta. “La puse Galicia porque me dijeron que nació en esa comunidad autónoma”.

“El cura no sale”, se impacientaba la gente mientras caían los primeros copos de nieve. Pocos se desanimaron de esperar en la cola. El bien que hacen las mascotas se comprueba en cada testimonio de las personas que acudieron a la bendición de San Antón. Por eso algunos no entienden que se les escatimen espacios públicos o se culpabilice a los perros de la suciedad en el Barrio Húmedo.

Los dueños de Rambo del Río Guadiana y Curro lamentan estos prejuicios que criminalizan injustamente a los perros. “La suciedad y los orines del Húmedo no son de los perros, sino de los humanos”, sentencian. El problema, apuntan, “partimos de la base de que al alcalde no le gustan los perros”.

Se quejan de los horarios impuestos en el pipican cerrado de La Palomera y temen que este área de esparcimiento canino sea clausurada cuando se abra una que están acondicionando en La Granja. Ante las quejas del vecindario por la afluencia de perros en horas nocturnas recalcan que “hay personas que salen de trabajar a las nueve de la noche y tienen que sacar a sus perros o quienes trabajan temprano y salen a las seis de la mañana”. Han recogido más de 2.000 firmas para esta ZEC deje de tener candado de 9 de la noche a ocho de la mañana, como los parques de la ciudad.

Es la primera vez que acuden a la bendición, pero “no sé si volveré”, apostillaron ante el retraso en el acto de la bendición. Silvia e Isidro acudieron con Curro, un golden retriever, que nació es Eslovaquia y compraron a un criador de Toledo. “Isidro dijo que si alguna vez entraba un perro en su casa sería de esta raza”, comenta Silvia. El hombre admite que fue un regalo sorpresa y está encantado. “Los cuarenta y pico años anteriores no se arrimaba a mí ningún perro y ahora parezco San Antón”, dice encantado.

Lua es otra buena compañía para Carlos que llegó hace siete años de Venezuela. “Necesitábamos una compañía en la familia” y esta yorkshire terrier se ha convertido en su inseparable mascota desde hace cinco. La perra, que asoma la cabeza con su cuerpo pegado al pecho de su dueño, bien abrigada de calor humano, no deja de mover sus orejas y sus ojos parecen querer controlar todo lo que ocurre a su alrededor. “Es como una hija, la queremos mucho. Lo que más le gusta es estar sobre mí”, apunta Carlos.

Carmina acudió a la bendición con su yorkshire Togo, el quinto perro que tiene en su vida. “Hace veinte años que vengo a la bendición de San Antón”, subraya. Lo lleva en un carrito vestido con sábanas blancas bordadas. “Traemos hasta el plastiquito”, mientras cubre el carrito ante los primeros copos de nieve.

“Es tan pequeño que a veces se cansa. El carrito me viene bien a mí para apoyarme, para meter al perro y meter la compra”, afirma la mujer. “La compañía que me hace es mucha”, confiesa, pero no son menores los disgustos. “Cuando están malines, lo pasas mal. Además, a uno me la atropelló un coche”, lamenta. También tuvo la dicha de que una perrita le viviera 16 años.

Noa es una mestiza de nueve años. Llegó desde Villaornate y se ha adaptado perfectamente a la ciudad. “Es una herencia”, comenta Susana, la dueña. Al fallecer su abuelo se hizo cargo de su mascota y está encantada. “Es el segundo que tenemos. Veníamos con el anterior a San Antón y con este desde hace dos años”, apunta la joven. Noa es “muy pancha, es una señora de casa y lo que más le gusta es ponerse al sol”. Será porque su dueño vivía en la Solana…

María Cáceres, una mujer oriunda de Paraguay que lleva veinte años en León y tiene nacionalidad española, llevó a sus dos mascotas. Onyx y Kira, una caniche y un yorkshire terrier, son dos ‘hermanas’. “Venimos a sacar la diablilla que llevan dentro”, señala esta mujer que se ocupa de las mascotas de su pareja. “Las saco, las visto, las compro ropa de chica y mi pareja dice que dónde va él con colores rosa..”, bromea. Es la primera vez que acude a la bendición de San Antón y tiene curiosidad por un ritual que desconoce.

Nelia acudió a la plaza de San Marcelo con Arnut, de un año de edad. “Antes he tenido algún perro pero no podía cuidarlo y se lo dejé a una amiga. Después de muchos años sin mascota ahora tengo a esta para compañía y para quererla. Ella a mí y sobre todo yo a ella”, explica. La perra es pillina y muy lista. “Cuando hace algo malo se esconde antes de que yo la riña” y “sabe pedir para ir a la calle. Cuando es caca te hace la vida imposible, cuando es pis, no”. La mujer, de origen brasileño, apunta que los perros funcionan al revés que los humanos con sus necesidades fisiológicas. “Aguantan más el pis que la caca”.

La larga espera se aliviaba con conversación. Las dueñas de Tokio, Golfo y Tofe compartían las costumbres de sus perros, un border collie blanco con ojos transparentes y penetrantes. Chiqui acudió con Golfo, el perro que su hija Raquel le ha dejado a cargo tras irse a trabajar a Irlanda. Irene comenta que Tokio mantiene las costumbres de su raza y cuando van por la calle “pastorea, espera, se sienta”. Tofe es un caniche gigante con cara de oveja, que llama la atención por su porte y su pelaje como de lana. Tofe se baña en casa y a Tokio le llevan a la peluquería cada mes y medio.

Los perros fueron este año los más fieles a San Antón. Apenas se vieron más mascotas más que un conejo.

San Antón, de la triada de los santos nevones y barbudos, cumplió con los animales y con el tiempo. “Gracias por acudir a pesar del frío helador, propio de San Antón”, declaró Antonio Barreñada, en nombre de la Asociación San Francisco el Real Extramuros. El alcalde, José Antonio Diez, felicitó el día de San Antón a todos los leoneses y a los presentes alabó su participación en el acto pese al frío, “un día climatológicamente duro pero muy leonés”.

El Colectivo Xeitu entonó la canción que acompaña al ramo de rosquillas y flores con el que se implora la bendición y se pregona larga vida para la tradición de San Antón. Los cotinos bendecidos y repartidos fueron cortesía de las asociaciones protectoras de animales y plantas y el público con sus mascotas puso el calor al ritual con los ¡Viva San Antón!