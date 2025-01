Más diagnósticos de cáncer pero menos muertes

Publicado por c. Tapia /Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El avance de la tecnología médica que permite diagnosticar con mucha más antelación lesiones precancerosas o en fases incipientes, unido a la aparición de nuevos tratamientos como consecuencia de la investigación científica se suman a las campañas de prevención y concienciación de los factores de riesgo. La suma de todas estas medidas consigue plantar cara a uno de los retos sanitarios del mundo. Aunque la cura del cáncer en términos generales queda aún muy lejos, el mapa que dibujan los expertos es esperanzador cn cuanto al aumento de la supervivencia por esta enfermedad. Cada vez hay menos personas que mueres por cáncer, aunque los diagnósticos se incrementan. Según la Sociedad Española de Oncología Médica y la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), que este lunes presentaron el informe sobre Las cifras del cáncer en España 2025, los diangósticos de cáncer aumentarán un 3,3% en España este año que ahora comienza, pero habrá «un fuerte descenso» de los fallecimientos.

El aumento de los casos de cáncer también quedan reflejados en los datos del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, que en 2024 situó la incidencia en la provincia de León en 771 casos por cada 100.000 habitantes, cifra qu aumentará a 903 en el año 2050, según las previsiones de esta organización.

El cáncer sumará en España 296.103 nuevos diagnósticos durante este año. El documento, que ha sido presentado este lunes en rueda de prensa, recoge los datos de incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia de cáncer tanto en España como en todo el mundo. Según destaca, el aumento esperado de la incidencia del cáncer a nivel mundial llevará a superar los 350.000 casos en España en 2050.

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España en 2025, al igual que sucedió en 2024, serán los de colon y recto, con 44.573 nuevos casos; mama, con 37.682 casos; pulmón, 34.506; próstata, 32.188; y vejiga urinaria, 22.435. A estos le siguen los linfomas no hodgkinianos, 10.383; el cáncer de páncreas, 10.338; el cáncer de riñón, 9.774; el melanoma maligno cutáneo, 9.408; los cánceres de cavidad oral y faringe, 7.446; y los cánceres de cuerpo uterino, 7.428; estómago, 7.136; e hígado, 6.800. El presidente de la SEOM, César Rodríguez, detalló que las causas del aumento de casos de cáncer que se está produciendo en los últimos años están relacionadas con el crecimiento de la población, su progresivo envejecimiento y la exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad o el sedentarismo.

Por sexos

Por sexos, se prevé que en 2025 los cánceres mayoritarios sean los de próstata (32.188 nuevos casos), colon y recto (27.224), pulmón (23.442) y vejiga urinaria (18.281), como ocurrió en 2024. Según ha destacado el presidente de Redecan, Jaume Galceran, en este colectivo el cáncer está «disminuyendo ligeramente» gracias, sobre todo, al descenso del consumo de tabaco, que está repercutiendo en la incidencia de cáncer de pulmón, de vejiga, y otros relacionados con este factor.Entre las mujeres, los cánceres más diagnosticados este año serán los de mama, con 37.682 casos, y los de colon y recto, con 17.349. Galceran ha apuntado al incremento del cáncer de pulmón en los últimos años entre ellas, debido a su incorporación tardía al hábito tabáquico.En concreto, en 2025 se esperan 11.064 casos de cáncer de pulmón en mujeres, lo que supone una incidencia 2,4 veces superior respecto a 2006. Así, este cáncer continúa como el tercer tumor más incidente desde 2019 entre este grupo poblacional, mientras que hace unos años no se posicionaba ni entre los 10 más frecuentes.El informe señala un «ligero pero constante» incremento en las tasas de incidencia del cáncer de mama en mujeres, y de los cánceres de páncreas, riñón, tiroides y linfomas no hodgkinianos en ambos sexos. Galceran ha explicado que esta subida se debe a mejoras en los diagnósticos, que permiten detectar tumores que antes no se contemplaban, así como a factores externos diversos. En España, el número de personas que han tenido cáncer y siguen vivas también está aumentando, alcanzando los 2.155.000 en 2022, gracias al incremento en incidencia y supervivencia. Respecto a la supervivencia neta a cinco años del diagnóstico de los pacientes entre 2008-2013, en España fue de 55,3 % en los hombres y de 61,7% en las mujeres. Los expertos indican que esta diferencia se debe probablemente a que determinados tumores son más frecuentes en un sexo que en otro y han asegurado que es posible que las cifras mejoren a lo largo de este año.

En hombres

La supervivencia neta estandarizada por edad fue del 90% en los cánceres de próstata y de testículo y de 86% en el de tiroides, mientras que fue del siete por ciento en el cáncer de páncreas, del 12% en el de pulmón, del 13% en el de esófago y del 18% en el de hígado.

En mujeres

El cáncer de tiroides tuvo una supervivencia neta de 93%, el melanoma cutáneo del 89%, y el cáncer de mama del 86%, el cáncer de páncreas fue del 10%, en los de hígado y esófago del 16% y en el de pulmón del 18%.

Los más mortales

A nivel mundial fueron el de pulmón (18,8% del total de muertes por cáncer), el colorrectal (9,3%), el hepático (7,8%), el de mama (6,9%) y el de estómago (6,8%). En España, los datos del INE del año 2023 reflejan 436.124 defunciones, 30.000 menos que el año anterior.

