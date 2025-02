«Libre» en Marte: Música que une generaciones

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Escribo esta crónica mientras anochece en Marte. De fondo suena la canción «Libre» de Nino Bravo y toda la tripulación la entona «a grito pelao». Tiene veinte años más que yo, pero es maravilloso ver a diferentes generaciones reunidas gracias a la misma banda sonora. Libre, libre me siento, a pesar de estar más «aislada» que nunca. ¡Qué canción tan bonita y qué facilidad tiene para conectarme con la infancia y con los viajes en coche en familia! Hoy hemos amanecido con —5?°C. Es nuestro penúltimo Sol en Marte y la emoción está a flor de piel. Por mi parte, he estado documentando el crecimiento de unas semillas de tomate regadas con agua usada y después filtrada, las cuales han crecido considerablemente mejor que aquellas regadas con agua limpia. ¡Una nueva forma de reutilizar el agua de cocción o de fregar los platos! Por la tarde, hemos salido a realizar una EVA en North Ridge, un área cerca de la estación con unos paisajes espectaculares que nos transportan completamente a Marte. Aprovecho para volar el dron y documentar el área junto con mis dos compañeras. Me tomo un momento para pensar, conectar con el entorno y apreciar el hermoso paisaje que tengo delante. Es un momento mágico, pero el tiempo se nos echa encima y toca volver a la estación, ¡nos quedamos sin «aire»!