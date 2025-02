El Papa presenta un cuadro clínico complejo y continuará hospitalizado debido a su bronquitis

Publicado por Darío Menor Roma Creado: Actualizado:

La bronquitis que el papa Francisco arrastra desde hace semanas y que propició su ingreso el pasado viernes en el Policlínico Gemelli es más preocupante de lo que podía parecer en un primer momento. Según informó ayer el Vaticano, las pruebas médicas que se le han realizado estos últimos días y también este lunes muestran que tiene "una infección polimicrobiana del tracto respiratorio" que ha obligado a modificar nuevamente la terapia que recibe, siendo su cuadro clínico "complejo". Jorge Mario Bergoglio, que cumplió 88 años el pasado mes de diciembre, requerirá por tanto de "una hospitalización adecuada", de manera que parece seguro que deberá permanecer ingresado todavía varios días más. El Vaticano no aclaró qué tipo de medicación está tomando el Pontífice, que habría recibido durante los meses pasados un tratamiento con corticoides, ni si ha tenido que ser trasladado a otras dependencias hospitalarias dentro del Policlínico Gemelli.

Pocas horas antes de que se conociera el último boletín médico sobre la salud del Papa, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, aseguró que Francisco había pasado "una noche tranquila" y que durante la mañana había desayunado y leído algunos diarios mientras proseguía con el tratamiento para tratar de superar la bronquitis. Se espera que durante la tarde se conozcan nuevos detalles sobre el cuadro clínico del obispo de Roma, cuya audiencia general del miércoles ha sido anulada. Cuando fue ingresado el pasado viernes, solo se cancelaron inicialmente los eventos papales hasta este lunes, aunque las dificultades que está teniendo para superar la enfermedad han obligado a seguir despejando su agenda.

El "reposo absoluto" que le han impuesto los miembros del equipo médico que atiende al Papa, y que ya tuvieron que presionarle para convencerle de que tenía que hospitalizarse, propició que Bergoglio renunciara ayer a dirigir el habitual rezo del Ángelus dominical. Era la segunda vez que esto ocurría en casi doce años de pontificado.

El Vaticano, no obstante, hizo público un texto de Francisco en el que dio las gracias a los fieles por sus oraciones y apoyo mientras lucha por la enfermedad. "Os agradezco el cariño, la oración y la cercanía con la que me estáis acompañando en estos días", tuiteó. También le escribió a los participantes en el Jubileo de los Artistas, a los que había convocado en la plaza de San Pedro con motivo del Año Santo. Les dijo que le "hubiera gustado" estar con ellos, pero "como sabéis, me encuentro en el Polínico Gemelli porque necesito todavía un poco más de tratamiento para mi bronquitis".