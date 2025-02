Otro golpe bajo para Carmen Lomana: Ágatha Ruiz de la Prada la ataca con un cliché machista

Publicado por A. Espinosa Creado: Actualizado:

El panorama rosa se ha visto sacudido nuevamente por el intercambio de declaraciones cada vez más ácidas entre dos de sus figuras más representativas. La escalada del conflicto ha alcanzado un nuevo punto álgido tras las recientes apariciones televisivas y entrevistas donde ambas personalidades no han dudado en lanzarse dardos envenenados que han captado la atención de los medios de comunicación.

La diseñadora de 64 años no ha dudado en responder a las provocaciones de su rival mediática durante su participación como tertuliana en un programa de Mediaset. "Cuando tenga 76 años espero no tener que dedicarme a meterme con la gente y a criticar a todo el mundo", comentó visiblemente molesta, haciendo una clara referencia a la edad de su contrincante.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta disputa gira en torno a las insinuaciones sobre la situación económica de la creadora de moda. Ante tales comentarios, la diseñadora ha respondido de manera contundente defendiendo su trayectoria profesional: "Llevo más de cuarenta años trabajando, tengo una serie de salarios que pago, pocas veces me he retrasado en un día de pago. He contratado últimamente a ocho o nueve personas".

La empresaria de la moda aprovechó para lanzar una indirecta a su rival: "No sé cuánta gente paga ella, no tengo ni idea, imagino que a menos gente". Además, añadió una reflexión sobre la ostentación: "Si fuera rica, disimularía mucho. Lo más estúpido del mundo es chulear de que tienes dinero. El que lo tiene está callado como un muerto, para disimular".

Las tensiones entre ambas celebridades no son nuevas, pero se han intensificado considerablemente en los últimos meses. "Ella siempre es la que me ataca", afirmó la diseñadora, quien también mencionó sus raíces familiares: "Mis padres, abuelos, tatarabuelos han sido más ricos que la familia de... No sé por qué ese tema le molesta".

La socialité de 76 años, por su parte, contó en una entrevista a Diario de León lo que piensa con sinceridad de la diseñadora con un tono igualmente agresivo. "Me cogió envidia. El simple hecho de que... O sea, ella tiene que ser ella sola y sola se ha quedado". Incluso llegó a abordar aspectos personales de su rival: "Ayer estuve en la ópera y vi a su ex. ¿Y sabes con quién pasan las Navidades? Todos en casa de él. Ella está sola. Su familia, sus hermanos, nadie le habla".

Uno de los comentarios que más controversia ha generado en esta guerra mediática tiene que ver con las referencias a León, ciudad natal de una de las protagonistas. Ante la insinuación de que había nacido "en un pueblo de por ahí", la aludida respondió con dureza: "La maleducada y arrogante, despreciando a León, a los pueblos".