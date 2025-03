Protomundo en un matraz

Publicado por San Sebastián Creado: Actualizado:

El origen de la vida en la Tierra constituye uno de los mayores misterios de nuestro planeta, un enigma que la ciencia busca desvelar recreando en un matraz las condiciones del ‘caldo primigenio’ del ‘protomundo’ en el que hace miles de millones de años surgió.

El proyecto europeo ‘Protos’, una de las más ambiciosas iniciativas en este campo, busca ahora conocer el papel que jugó la sílice en el ‘cocinado’ de este caldo original. «Siempre he pensado que la sílice es fundamental en la síntesis de los compuestos prebióticos y con ‘Protos’ hemos ido más allá. Nuestros resultados muestran que también induce la formación de estructuras biomorfas, o protocélulas, que son compartimentos imprescindibles para que se produzcan reacciones de mayor complejidad y, eventualmente, la vida».

Quien así se expresa es el profesor Ikerbasque Juan Manuel García-Ruiz, líder de este proyecto científico dotado con 10 millones de euros por el Consejo Europeo de Investigación a través de una de las prestigiosas becas ERC Synergy Grant, y cuya reciente incorporación al Donostia International Physics Center (DIPC) ha permitido a este centro abrir una nueva línea de investigación sobre los procesos químicos y físicos que condujeron a la aparición de los primeros organismos vivos en nuestro planeta.

Catalizadores de la vida

En opinión de García-Ruiz, la atmósfera y el agua no fueron los únicos catalizadores de la vida en el ‘caldo primigenio’. «Las rocas donde se cocinó ese caldo también jugaron un rol importante, ya que contenían especialmente sílice y silicatos», constata García-Ruiz.

Las paredes de los matraces de su laboratorio están impregnadas de una capa marrón, producto de las descargas eléctricas y la radiación ultravioleta que junto al agua, los gases y otros componentes simulan las condiciones ambientales en las que se cocinó el ‘caldo primigenio’ en el que surgió la vida.

García-Ruiz y su equipo han identificado hasta ahora hasta 17 tipos de aminoácidos y las cinco nucleobases que componen el ADN.

Según recuerda ahora en una nota el DIPC, las imágenes de las «vesículas huecas» o protocélulas obtenidas en sus experimentos han dado recientemente «la vuelta al mundo» tras ser publicadas en la revista Proceedings of the National Academy of Science. El desafío es conocer el origen de la vida.