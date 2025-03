El experto en violencia psicológica Iñaki Piñuel: "Los líderes más narcisistas y psicopáticos dominan el planeta"

Publicado por Olivia Alonso Creado: Actualizado:

Terapeuta y asesor sobre violencia psicológica en el trabajo, la educación o la familia, Iñaki Piñuel advierte de que "los líderes más narcisistas y psicopáticos dominan de modo terrible en todo el planeta", coincidiendo con la reedición de su libro 'Liderazgo Zero. Cómo salir del lado oscuro'.

Es una guía pionera (La Esfera de los Libros) -en 2008 recibió un premio como mejor ensayo empresarial- para salir del acoso y el maltrato en el mundo laboral del siglo XXI.

En una entrevista con Efe, el experto en tratar a víctimas de abusos psicopáticos y narcisistas habla del lado oscuro del liderazgo, que se ejerce "con abuso de poder, manipulación encubierta y postureo social", y advierte sobre el 'gradualismo', "ese proceso de ir haciendo aceptar lo inaceptable", como ocurrió "con las leyes de limpieza étnica en Alemania".

Un ejemplo con el que el doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid advierte de que hay que estar muy alerta para no repetir lo que pasó en Europa en los años 30, con "cambios imperceptibles, al principio, pero que pueden dar al traste con un sistema de valores de una sociedad entera en muy poco tiempo, a poco que haya un diseñador psicopático detrás".

Cada vez el relato psicopático dura menos

A pesar de esta alerta, Piñuel es optimista. Vaticina que los líderes narcisistas y psicópatas tienen los días contados, a pesar de que ellos creen que van a durar para siempre. "Cada vez el relato psicopático dura menos tiempo y hace que más gente despierte".

En este sentido, detalla que en la actualidad "se ven obligados a manipular las elecciones controlando los medios de comunicación y el relato, así como utilizando ideologías de tipo cancelativo"; "se están viendo obligados a desvelar lo que realmente son, lo que antiguamente no hacían, porque no lo necesitaban".

Aunque el psicólogo subraya que "ahora es cuando es más peligroso este tipo de liderazgo, porque en su huida hacia adelante son capaces de cualquier cosa con tal de mantener su relato y su falsedad".

Capaces de todo, sin remordimiento o conciencia moral

"Son capaces de todo con tal de alcanzar las posiciones de poder que anhelan, sin remordimiento o conciencia moral" detalla Piñuel al explicar las características de estos líderes narcisistas y psicopáticos

Para ellos, "el fin justifica los medios perversos que utilizan, incluyendo genocidios, guerras, el bombardeo de población civil, desviaciones de fondos y corrupción".

"No es más que el resultado del descarrilamiento directivo o de liderazgo", tras caer en "las tres tentaciones del líder para pasar al lado oscuro", del que Piñuel asegura que no se vuelve. Por ello, consuman en los lugares que dirigen -empresas, naciones, organizaciones de todo tipo- una destrucción que no tiene comparación.

Narcisistas y psicópatas

El psicólogo trata desde hace años lo que denomina víctimas de psicópatas integrados, pero no a los abusadores. "La psicopatía es una condición estable y definitiva" y los expertos no conocen el modo de revertirla.

Sí puede ser posible, pero no fácil, "curar" a los narcisistas; individuos con baja autoestima, que ocultan con comportamientos "compensatorios" para tapar su profundo sentimiento de inferioridad.

"Y esto en liderazgo es fatal, porque, en su comparación constante con los demás, encuentran subordinados que les pueden hacer sombra o superar, y eso les lleva a denigrarlos, hostigarlos y machacarlos", advierte.

Ante esta situación, que se prolonga en el tiempo y de la que la víctima es consciente cuando ya tiene daños psicosomáticos y postraumáticos, Piñuel aconseja una buena ayuda psicológica y jurídica para denunciar, "porque el acoso no entra en el sueldo".