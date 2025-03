Yolanda, leonesa trasplantada de riñón: «Fue más impactante entrar en diálisis"

La leonesa Yolanda Valladares Díez es una de las 170 personas trasplantadas de riñón en 2024 en Castilla y León. Después de 15 años con insuficiencia renal crónica y año y medio sometida a diálisis peritoneal, un sábado por la noche, el pasado mes de agosto, recibió la esperada llamada.

Había sido citada en el Hospital Clínico de Valladolid, uno de los dos centros sanitarios de la Comunidad, con el de Salamanca, donde se realiza el trasplante renal.

Fue un viaje trepidante y lleno de nervios porque «sabía que algunas veces te llaman como suplente y no te toca o podía tener cualquier cosa que no pudieran hacérmelo», relata.Yolanda tenía 47 años cuando le diagnosticaron una enfermedad autoinmune.

La granulomatosis de Wegener se ensañó primero con sus pulmones y después con sus riñones hasta el punto de provocarle una insuficiencia renal que ha padecido durante tres lustros, «con dieta y vigilada», señala.

Hasta que llegó el momento en que le dijeron que su disfunción renal «era incompatible con la vida» y pasó al programa de diálisis. «Elegí la diálisis peritoneal porque te la puedes hacer en casa. Es más cómodo, pero también implica tu responsabilidad», explica.



La diálisis peritoneal funciona con un catéter en el abdomen del paciente por el que se introduce el líquido que absorbe las toxinas. «Hay que hacerlo tres veces al día y se emplea una hora en cada sesión», indica. Las personas están atadas a casi no moverse de su localidad. «No te permite viajar mucho».

A los cinco meses de empezar la diálisis entró en la lista de espera de trasplante y un año y tres meses después tenía el riñón de una persona fallecida. «El trasplante es un impacto, pero la diálisis diría que casi más», admite la leonesa.



Para Yolanda Valladares ha sido muy importante la ayuda recibida en Alcer en la terapia de grupo que realizan todos los martes en el ADA del CHF. «Me ayudan muchísimo, la psicóloga, la trabajadora social y las personas afectadas porque son los que más te entienden». También sale a pasear con el grupo de Alcer León los jueves por la mañana (10.30 desde Alcer, 10.45 desde San Marcos).