Xavier Simón: «Las comunidades energéticas producen beneficio económico, social y ambiental»

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Xavier Simón Fernández abrió este martes la segunda edición del ciclo Crisis Ecosocial y Decrecimiento dedicadas al papel que juega la cooperación y organizadas por la ULE, la Coordinadora en Defensa del Territorio, el Ayuntamiento de León con la Red de Ciudades por el Comercio Justo, la Fundación Sierra-Pambley y la Junta de Castilla y León. Simón desgranó en su conferencia «Energía para el pueblo. Nuevos modelos de desarrollo comunitario y local» las condiciones para crear un modelo energético y eléctrico descentralizado y con participación de la ciudadanía. El foro continúa este jueves con la conferencia Antonio Aretxabala, de la Universidad de Zaragoza, sobre "Nuestras infraestructuras después de la gran aceleración. Energía y mantenimiento" de 19.00 a 21.00 horas en la Fundación Sierra Pambley y por https://www.youtube.com/live/R6ma2GXBxa8?si=OPqvL7ZJSGHrm7Tu

—Después del apagón, su conferencia redobló el interés. ¿Qué es Energía para el pueblo?

—Ha sido una casualidad. El título hace referencia a la opción real, y a la necesidad, de crear un sistema energético y eléctrico totalmente descentralizado y distribuido donde la ciudadanía juega un papel importante y toma decisiones relevantes, no como ahora donde, se reducen únicamente a ser consumidores que aceptan, y pagan, precios finales casi nunca relacionados con los costes reales de producción. Las plantas de producción de electricidad renovable se han instalado siempre en el medio rural: embalses, parques eólicos, grandes huertas solares, no se sitúan en el centro de León, ni en la Plaza Mayor de Madrid o en las Ramblas de Barcelona. Las zonas rurales han estado contribuyendo al desarrollo industrial y a la terciarización de la economía a cientos de miles de kilómetros de distancia y no han recibido compensaciones justas. Esta situación puede cambiar, está cambiando ya. En la Europa más desarrollada de una forma más rápida. En España más lentamente, pero también. Además, la innovación tecnológica y el marco jurídico son impulsores de ese cambio del que también se pueden beneficiar las comunidades locales urbanas.

—¿Cuáles son los nuevos modelos para lograr este objetivo?

—Es un modelo que se deriva de cambios normativos en el ámbito de la Unión Europea que se han transpuesto parcialmente al ordenamiento jurídico español. El gobierno de España ha modificado la Ley del Sector Eléctrico para incluir a las Comunidades Energéticas que pueden producir, comercializar y gestionar electricidad. Este es un hito importante. Pero hay que activar otros factores para fortalecer a las comunidades locales como actores relevantes de la transición energética.

—¿Qué actores deben empujarlo?

—Esta es una de las claves centrales para desarrollar nuevos modelos comunitarios y locales: la participación de un conjunto diverso de actores locales, con especial relevancia de los ayuntamientos. Lo más habitual es que las primeras iniciativas sean de muy pequeña escala, con riesgos muy controlados y fáciles de gestionar. Los ayuntamientos son los actores clave: sus incentivos al ahorro son elevados debido a sus estructurales problemas de tesorería, disponen de patrimonio público en el que colocar las instalaciones productoras, muchos se han adherido al Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas por el Clima. El objetivo es generar ciudadanía energética, es decir, que la ciudadanía, entendida en sentido amplio, tome decisiones en los aspectos energéticos que les afectan, más allá de cambiar los punto de luz por lámparas LED o adquirir electrodomésticos de bajo consumo…decisiones muy importantes, sin duda alguna, pero además deben pensar en convertirse en consumidores energéticos, es decir, consumidores como hasta ahora pero también productores de su propia energía.

—¿Qué supondría para las grandes corporaciones el crecimiento de pequeñas comunidades energéticas?

—Sería bueno para todos, sobre todo para las propias comunidades locales, incluída la ciudadanía y los ayutamientos, para los gobiernos con responsabiliades en la gestión del sector energético y para el medio ambiente. Las grandes compañías distribuidoras mantendrían toda su cuota de mercado pues la distribución es un ámbito regulado en el que no entrarían las comunidades energéticas. Las grandes productoras, es obvio que pierden mercado. En la actualidad el autoconsumo (que es mucho más que las iniciativas comunitarias de las que hablamos) representa aproximadamente lo mismo que toda la energía nuclear. En la dinámica del mercado, y de un mercado históricamente tan intervenido como el eléctrico, esas compañías tienen resortes para modificar sus estrategias en el sentido de proteger sus intereses. Estas empresas no tienen pérdidas económicas, todo lo contrario, verdad? Las tres grandes comercializadoras del mercado eléctrico agrupan el 80% del mercado. Y si realizas autoconsumo no aislado, individual o colectivo, siempre necesitas una comercializadora.

—¿Es viable financieramente esta alternativa a los oligopolios eléctricos?

—Por supuesto. Las comunidades energéticas, por definición no buscan rendimientos financieros, pero producen beneficios económicos. Son modelos de negocio sustentables a lo largo del tiempo, que pueden afrontar todos sus gastos de mantenimiento a lo largo de su vida útil. Otros beneficios son los sociales y los ambientales. Todos son importantes.

—¿Qué requisitos exigen las comunidades energéticas?

—Desde la Universidad de Vigo, con el proyecto EC4RURAL financiado por el programa Life de la UE, y desde el Observatorio Eólico de Galicia defendemos el modelo que, bajo el control de esa multiplicidad de autores, se diseñen instalaciones cuyo principal fin es maximizar el autoconsumo, es decir, propiciar el máximo ahorro. Implantar este modelo requiere, en primer lugar, que exista una ciudadanía energética que ejerza sus derechos como tal. Lo más injusto es que las grandes compañías reciben cientos de millones de euros para repotenciar parques eólicos (que ya habían recibido millones de financiación durante la vigencia del modelo feed-in-tariffs) que ahora serían absolutamente rentables sin esas ayudas, mientras las iniciativas comunitarias controladas por la ciudadanía se deben conformar, en el mejor de los caos, con migajas económicas en forma de subvenciones.

—¿Hay una burbuja de renovables?

—Es un error enfocarlo así. La reducción de la producción y el consumo se debe considerar como una necesidad en un contexto de escasez de recursos y de deterioro ambiental. Si lo enfocamos lo antes posible, no tiene que significar menor calidad de vida. Existe demasiado consumo superfluo que no añade mayor bienestar y solamente se justifica por los intereses pecuniarios de las grandes empresas. Por otra parte, frente a los modelos energéticos centralizados surgen iniciativas que aprovechan los recursos naturales locales con bajos costes de producción, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida sin necesidad de incrementar el tamaño de las instalaciones y de las infraestructuras de transporte y distribución. La producción de electricidad renovable en la actualidad en la forma más barata de obtenerla. Eso no se debe olvidar. Si no nos beneficiamos todos y todas de ellos es por el funcionamiento de un mercado eléctrico que se rige por normas que establece el precio mayorista en función de la tecnología más cara. Es una situación muy injusta que debería cambiar de inmediato.

"Frente a los modelos energéticos centralizados, surgen iniciativas que aprovechan los recursos naturales locales con bajos costes"