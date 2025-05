Las enfermeras denuncian una negociación "parelela" y "desleal" de Sanidad (con los médicos)

Publicado por EUROPA PRESS Madrid Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha trasladado su malestar al Ministerio de Sanidad por la negociación "paralela", y fuera del Ámbito de Negociación, que está manteniendo con diversas organizaciones médicas sobre la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

En el marco de una nueva reunión del Ámbito de Negociación para abordar la reforma del Estatuto Marco, Satase ha criticado que desde el departamento que dirige Mónica García se esté manteniendo una vía de diálogo "al margen" del órgano creado por el propio Estatuto Marco para la negociación de todas las materias que afecten al personal estatutario y no sean competencia de las comunidades autónomas, y al cual se accede en base al respaldo obtenido en las elecciones sindicales.

Por un lado, apunta que el ministerio está hablando con responsables de una organización médica ya representada en el Ámbito y, por otro, con otras, también médicas, que "no están ni siquiera en este órgano". Se trata de una "muestra de deslealtad y poco respeto" hacia las organizaciones que sí forman parte del Ámbito de Negociación de manera legítima, señala Satse.

El Sindicato de Enfermería reitera que está trabajando, en todo momento, con "lealtad, respeto y colaboración" con los responsables del Ministerio de Sanidad, sin embargo advierte de que no va a seguir "perdiendo el tiempo" si se continúa negociando "por detrás".

También denuncia que, mientras ha cumplido su compromiso de mantener una postura de prudencia y discreción hasta que el texto definitivo del Estatuto Marco esté cerrado, "esas organizaciones están apareciendo en los medios de comunicación en cada ocasión que se reúnen con Sanidad, y aparentemente con el beneplácito del propio Ministerio".

Satse asegura que siempre ha priorizado lograr un nuevo Estatuto Marco que "realmente incluya mejoras en las condiciones laborales de todo el personal estatutario" y, por ello, critica este tipo de "negociaciones" realizadas al margen de la mesa de negociación oficial y con un solo colectivo profesional, "lo que de por sí ya supone un agravio inicial, el cual, con seguridad, se multiplicará si las conversaciones con estas organizaciones llegan a concretarse".

El sindicato no entiende que otras organizaciones "parezcan buscar únicamente satisfacer intereses corporativos y particulares, recurriendo a amenazas y presiones que, en muchas ocasiones, no tienen justificación y que se basan en posiciones anacrónicas que rozan el desprestigio profesional de otras categorías, como enfermería". "Esta negociación paralela no debería ser admitida, y mucho menos propiciada, por la administración pública", añade.

Por último, Satse subraya que las negociaciones avanzan lentamente y, además, se ven amenazadas, no solo por esta negociación "a dos bandas" propiciada por el Ministerio de Sanidad, sino también por la "poca disposición" de las comunidades autónomas ante un nuevo Estatuto Marco.