Observación astronómica en León: contempla en La Palomera la luna gibosa creciente

La Asociación Leonesa de Astronomía (A.L.A.) continúa su programa de divulgación astronómica con motivo del 40 aniversario de su fundación y el 25 aniversario de la creación del Observatorio Astronómico Municipal ‘Pedro Duque’. La A.L.A., entidad de referencia en el estudio y la difusión de la astronomía en León, desarrolla a lo largo del año numerosas actividades divulgativas entre las que se incluyen sesiones de observación y conferencias, con el objetivo de acercar esta ciencia a toda la comunidad.

La observación de la Luna Gibosa Creciente es la propuesta de la Asociación para la noche de este viernes 6 de junio y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. La sesión, gratuita y abierta al público, comenzará a las 22.00 horas en el parque de La Palomera y se extenderá hasta las 00.00 horas aproximadamente.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de la observación lunar al aire libre mediante telescopios y equipos audiovisuales proporcionados por la propia asociación. La observación estará dirigida por divulgadores certificados de la A.L.A. y acreditados por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, quienes acompañarán al público en el reconocimiento de los principales accidentes geográficos visibles en la superficie lunar.

La actividad se desarrollará con normalidad siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.