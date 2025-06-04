Cuatro Valles organiza un taller gratuito sobre creación de contenido estratégico para redes sociales con IA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Cuatro Valles, dentro de su apuesta por la digitalización y el desarrollo rural, organiza un taller gratuito titulado “Crea contenido estratégico para tus redes sociales con ayuda de la IA”. Esta actividad está dirigida a emprendedores, autónomos, pymes y cualquier persona interesada en mejorar su presencia online aprovechando el potencial de la inteligencia artificial.

El taller será impartido por Sara Santos, conocida como Miss Ampel, experta en marketing digital y estrategias de comunicación y profesora de Marketing en La Universidad de León. La cita tendrá lugar el lunes 16 de junio, de 10:00 a 14:00 horas, en el Espacio de Coworking de Canales.

Durante la jornada, los participantes aprenderán a utilizar herramientas de inteligencia artificial para planificar y generar contenido efectivo para redes sociales, mejorando así su visibilidad y posicionamiento en el entorno digital.

Inscripción gratuita

Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa en el número de teléfono 987 58 16 66 o en el email cuatrovalles@cuatrovalles.es