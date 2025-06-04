El Ayuntamiento de León reparte 3.000 plantas para celebrar el Día del Medioambiente

Reparto de flores por el Día del Medioambiente 2025.DL

El Ayuntamiento de León ha repartido este miércoles 3.000 plantas para conmemorar el Día del Medioambiente, que se celebra este jueves 5 junio. Los puntos de reparto han estado este año ubicados en la plaza Pícara Justina y en el Polígono X. En él ha participado el alcalde de León, José Antonio Diez, así como los concejales Luis Miguel García Copete y Camino Orejas. Entre las plantas que se han repartido, todas ellas procedentes del vivero municipal, había geranios, cannas, tagetes y celosías. Estas son algunas de las variedades que también se plantan en los jardines de la capital leonesa en la campaña estival. Para ella, la Concejalía de Desarrollo Urbano tiene previsto plantar 55.000 plantas, también todas ellas procedentes de los viveros municipales.