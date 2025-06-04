Así es la innovadora estrategia de inmunoterapia contra uno de los cáncer más agresivos creada por investigadores de la ULE

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

Un equipo de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular (Inbiomic) de la Universidad de León (ULE) ha desarrollado una innovadora estrategia de inmunoterapia contra el melanoma, uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos y resistentes al tratamiento, cuyos resultados han sido publicados recientemente en la revista científica 'Journal of Molecular Medicine'.

El trabajo, liderado por los doctores José Ignacio Rodríguez-Barbosa y María Luisa del Río, presenta una versión rediseñada de la proteína inmunoestimuladora Light (TNFSF14), denominada Ig.Foldon-mLIGHT, que ha demostrado una capacidad notable para activar la respuesta inmune y frenar el crecimiento tumoral en modelos preclínicos de melanoma.

Light es una proteína del sistema inmunológico que actúa sobre dos receptores clave: HVEM y LTR, responsables de activar linfocitos y organizar estructuras inmunes. Hasta ahora, las versiones solubles de esta proteína utilizadas en ensayos preclínicos eran ineficaces, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Para superar esa limitación, los investigadores añadieron un dominio trimerizante ('foldon'), que permite que Light adopte una estructura activa, similar a su forma natural y logre así un mayor impacto terapéutico. El nuevo constructo, Ig.Foldon-mLIGHT, fue probado en el modelo murino de melanoma B16.F10, observándose un retraso significativo en el crecimiento tumoral, junto con una fuerte infiltración de células dendríticas y linfocitos T citotóxicos, responsables de destruir células cancerosas.

Además, este efecto se logró sin necesidad de vacunación previa ni inmunización con células tumorales irradiadas, lo que simplifica su posible aplicación clínica. Los autores han destacado que esta estrategia podría utilizarse como tratamiento autónomo y combinarse con inhibidores de puntos de control inmunitario (checkpoint inhibitors) para potenciar aún más la respuesta del sistema inmunológico, especialmente en tumores 'fríos' que normalmente escapan a la inmunoterapia convencional.

"Esta versión trimerizada y soluble de Light podría transformar tumores inmunológicamente 'fríos' en objetivos del sistema inmune", han concretado. Este destacado avance ha sido posible gracias a la colaboración entre la Universidad de León, la Unidad de Interacciones Moleculares del CSIC (CIB), la Unidad de Anticuerpos Monoclonales del CNIO y el Servicio de Inmunología de la Universidad de Lausanne (Suiza).

La investigación ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de Castilla y León y la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia.