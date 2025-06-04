Putin y el Papa acuerdan colaborar en la protección del cristianismo en regiones como Oriente Próximo

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

El Kremlin ha informado este miércoles de una llamada telefónica que han mantenido el presidente ruso, Vladimir Putin, y el Papa León XIV, en la que han acordado seguir colaborando en base a "valores espirituales y morales", así como en la protección del cristianismo, especialmente en Oriente Próximo.

Ambos han expresado el deseo de seguir cooperando "en el ámbito cultural y humanitario" y en "la protección de los cristianos y sus santuarios en diversas regiones del mundo, en particular en Oriente Próximo", recoge la agencia TASS.

De igual forma, han acordado seguir con "la gran contribución personal" del Papa Francisco para que prosperasen las relaciones entre Rusia y la Santa Sede. En esa línea, han prometido fortalecer esos vínculos en base a "valores espirituales y morales, en aras de lograr un orden mundial más justo".

Se trata de la primera conversación que mantiene Putin con el nuevo Papa desde que asumió el pontificado hace un mes. En las últimas semanas, se presentó la posibilidad de que el Vaticano pudiera acoger las conversaciones directas que Ucrania y Rusia vienen celebrando para poner fin a la guerra.