Los musulmanes leoneses celebran el Eíd-al-Adha y consumirán más de 2.500 corderos

Un momento del rezo de la fiesta del Cordero en Puente Castro.MARCE

La fiesta mayor de los musulmanes, Eíd al-Adha o Aíd Al Kabir, comenzó esta mañana en León con el tradicional rezo.

A las siete de la mañana, casi setecientas personas se dieron cita en las áreas deportivas de Puente para participar en la oración que precede a la tradicional fiesta del Cordero o del Sacrificio.

La comunidad musulmana, que forman en la provincia entre 8.000 y 10.000 personas, extenderá la celebración durante todo el fin de semana.

La oración se realiza al amanecer, sobre las siete de la mañana.MARCE

"Después del rezo la gente va a comprar el cordero y lo sacrifica o lo ha encargado sacrificar en el matadero de León donde trabajan marroquís que lo hacen según la norma halal", explica Samad Ouyhia Kharraz, presidente de la asociación Titawin en León.

Más de 1.300 musulmanes en el mundo siguen esta acontecimiento religioso que está señalado unos 70 días después del fin del Ramadán, siguiendo el calendario lunar que marca la religión de Mahoma.

La fiesta del Cordero es un momento de reunión y confraternidad entre familiares, amistades y convecinos que comparten la comida tradicional.

La compra de corderos en la provincia para esta celebración se estima que puede rondar entre los 2.500 y 3.000 para abastecer a todas las familias musulmanas arraigadas en el territorio leonés. "Hay familias que lo compran directamente a los ganaderos y lo sacrifican en su huerto y otras que lo hacen en las carnicerías halal", explica Samad Ouyhia.

En Castilla y León supuso el año pasado un movimiento de unos 250.000 euros.