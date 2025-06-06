'Bebes Ozempic': la alerta por los riesgos derivados del uso de este medicamento

Publicado por EFE Londres Creado: Actualizado:

La autoridad reguladora inglesa de medicinas alertó este jueves que las mujeres que recurren a las inyecciones para perder peso deben usar anticonceptivos efectivos si no quieren quedar embarazadas, y advirtió a las embarazadas que usan estos fármacos de que se desconoce el efecto que éstos puedan tener en el feto.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, en inglés) dio a conocer esta alerta, colgada en su página web, en relación con los anticonceptivos y la pérdida de peso a raíz de una inquietud de que no pueda ser seguro el uso de estos fármacos.

Las inyecciones han empezado a relacionarse con un incremento de mujeres que quedan embarazadas mientras recibían inyecciones de Ozempic a pesar de usar anticonceptivos, indican los medios.

La MHRA ha recibido más de 40 informes relacionados con embarazos en mujeres que toman estos medicamentos, mientras que no hay pruebas suficientes sobre la seguridad de las vacunas durante el embarazo, que incluyen Ozempic, Mounjaro, Wegovy, Saxenda y Victoza.

La MHRA indicó que estos medicamentos no deben tomarse durante el embarazo, mientras se intenta concebir ni durante la lactancia, en tanto que las que queden embarazadas deben dejar de inyectarse.

"Esto se debe a que no existen suficientes datos de seguridad para determinar si tomar el medicamento podría causar daño al bebé", indicó la MHRA, y agregó que los métodos anticonceptivos eficaces incluyen la píldora oral, los implantes anticonceptivos, el DIU y los preservativos.

Las pacientes que toman Mounjaro (que puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales en personas con sobrepeso) también deben usar preservativos si toman la píldora.

La directora de seguridad de la MHRA, Alison Cave, señaló que "las inyecciones para bajar de peso son medicamentos autorizados para tratar afecciones médicas específicas y no deben utilizarse como tratamientos estéticos o cosméticos. No son una solución rápida para perder peso y no se ha evaluado su seguridad cuando se utilizan de esta manera".