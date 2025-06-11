Femenino Coral estrena 'Corazón Encanto' en el Juan del Enzina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Femenino Coral Voces de León, una agrupación integrada por más de 50 mujeres, presenta su último proyecto Corazón Encanto el día 27 de junio a las 18.30 horas en salón de actos del Instituto Juan del Enzina.

La agrupación coral recibió ayer una visita del alcalde de León, José Antonio Diez, que pudo conocer de cerca el proyecto musical, artístico y social que impulsa este coro leonés bajo la dirección de Sonia Fernández Delgado. Con esta visita, Diez ha querido destacar la labor que desarrollan sus integrantes en este proyecto que contribuye a enriquecer la cultura de la ciudad a través de la música. Femenino Coral Voces de León, creado en 2021, representará a la ciudad de León en un encuentro coral internacional que se celebrará en el mes de noviembre en Viena. La participación en este evento supondrá una oportunidad para llevar el nombre de León a un escenario coral «de primer nivel» en Europa. Los ensayos semanales que realiza el coro en el IES Juan del Enzina no solo tienen el objetivo de preparar un repertorio variado, que abarca desde música actual y pop hasta bandas sonoras de los años ochenta, sino que también funcionan como un espacio de crecimiento personal y de bienestar para sus integrantes. Su lema es que la música es una herramienta de expresión artística y transformación social.