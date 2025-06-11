Trashumancia de ganado ovino en León: cortes de tráfico, accesos alternativos y horarios

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Con motivo de la trashumancia de ganado ovino que tendrá lugar el próximo jueves 12 de junio en la ciudad de León, con el traslado más 2.500 cabezas por el término municipal, la Policía Local del Ayuntamiento de León informa de las restricciones que afectarán parcialmente al tráfico en varias vías públicas.

El traslado recorrerá las siguientes calles: carretera Villarroañe, calle Cirujano Rodríguez, avenida de La Lastra, avenida San Froilán, calle La Flecha, La Lastra, calle Los Aluches, avenida Carrero Blanco, carretera Vilecha, avenida Fernández Ladreda, avenida Portugal, y avenida Agustinos hacia Trobajo del Camino.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En todo caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.