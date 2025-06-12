El cardiólogo leonés Armando Pérez de Prado, nuevo presidente de la Asociación Epic

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cardiólogo leonés Armando Pérez de Prado ha sido elegido presidente de la Asociación Epic en su última asamblea para los próximos cuatro años. El especialista ha afirmado que «asume este reto de nuevo con mucha ilusión y responsabilidad agradeciendo a todos su confianza dando continuidad en el cargo».

Junto a Pérez de Prado están en la nueva junta directiva Iñigo Lozano Martínez – Luengas, como vicepresidente; José Ramón Rumoroso Cuevas, como secretario: Felipe Hernández Hernández en la tesorería y, de vocales, Ramiro Trillo Nouche, Bruno García del Blanco; Oriol Rodríguez Leor, Antonio Gómez Menchero, Tamara García Camarero y Josep Gómez Lara.

Entre los objetivos de la Asociación Epic están fomentar la excelencia en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares mediante Técnicas Percutáneas Transcatéter para un mayor beneficio sobre la salud cardiovascular de los pacientes, así como la educación, entrenamiento, investigación e innovación.

La Asociación Epic es un foro de encuentro, generación e intercambio de conocimiento entre cardiólogos intervencionistas y profesionales que genera lazos con otras organizaciones, sociedades científicas o empresas privadas para mejorar la salud cardiovascular de la población.