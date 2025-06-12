León amanece pastoril con las merinas que van "a pasar el verano al fresco"

León amaneció este jueves con una música ancestral. El sonido de las merinas rompió la monotonía del asfalto con los cencerros y balidos.

El rebaño de 2.500 ovejas de los hermanos Luis Manuel y Carlos Diaz Bango emprendió la tercera jornada de trasterminancia camino a los puertos de Luna, desde el descansadero de Puente Castro, a las 6.45 horas.

Tras atravesar la ciudad por La Lastra y la carretera de León-Astorga, por Michaisa, su destino es el municipio de San Andrés. Es la primera vez que este rebaño atraviesa León. "Hacía años que no hacíamos la trasterminancia y al arrendar un puerto en Robledo de Caldas, nuestro pueblo, tenemos que venir por esta cañada", explica Marta Díaz Bango que viene con la expedición.

"Subimos para que estas 2.500 ovejas pasen el verano al fresco. Otras 2.000 han quedado en Sahelices del Payuelo y pueblos cercanos porque parirán a mediados de julio", añade.

La trasterminancia o trashumancia corta supone un esfuerzo añadido. "Hay que prepararlas, ponerles cencerros, vacunarlas, hacer ecografías para comprobar que estén vacías, porque las preñadas se quedan para parir", indica.

Es la tercera jornada de las seis que emplearán en esta trashumancia corta desde el sur de León al puerto de Fontanales, en Robledo de Caldas, en la comarca de Luna, de la que es oriunda esta familia en la que se han dedicado al pastoreo durante generaciones. «Nuestros bisabuelos, abuelos y padres ya lo hacían», cuenta Marta Díaz Bango, hermana de los ganaderos.

La expedición salió el martes de los pueblos de pueblos como Sahalices del Payuelo, El Burgo Ranero, Villamuñío y La Aldea del Puente, donde invernan. Los hermanos Diban llevan el oficio desde muy jóvenes pero recientemente se han hecho cargo del rebaño familiar y lo han ampliado con una sociedad conjunta.

Este año, después de mucho tiempo, se han decidido a retomar la trashumancia guiados por un ganadero experto, Domitilo Fernández, «para el camino y para los trámites y permisos». Las ovejas pisan por primera vez la cañada que atraviesa la capital, si bien desviadas del camino original, que coincide con la Avenida Fernández Ladreda.

"Lo que sería realmente bonito es que pasaran por el centro de la ciudad", señala Marta Díaz Bango, como hacen los rebaños trashumantes en otras zonas como Ordicia, en el País Vasco, en un tributo que la ciudad rinde a esta actividad milenaria que es la forma más sostenible de ganadería extensiva. Queda pendiente para la vuelta.